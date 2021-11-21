آلية نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط وموعد إيداع صرف الضمان المُطور والفئات المستثناة من الجنسية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط استحقاق المساعدة المقطوعة ومعاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية والفئات المستثناه من شرط الجنسية حيث تسعي المملكة العربية السعودية إلي الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (10) ، وتخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%) ، بحسب رؤية 2030 للمملكة وفي ذلك الصدد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور ، لارساء الدعم للأسر الأشد استحقاقآ وتحقيق الاستقرار لهم من خلال الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تحسين مهارات المستحقين لتعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط استحقاقه في نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي أعلنت أمس السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إن آلية احتساب المعاش تكون بتحديد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق احتساب قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة ، ومن ثم خصم 50% من قيمته وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية ، ويتم أستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت الوزارة في بيانها إلى أن يتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة ويقدر ب 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة .

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في السياق ذاته أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 التي تنص استفادة كل مستحق سعودي من المعاش المُقدم من خلال النظام المطوّر .

الفئات المستثناة من شرط الجنسية للضمان الاجتماعي

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ثلاثة فئات مستثناه من شرط الجنسية. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي نتعرف عليهم في السطور التالية:

أولا: زوجة وارملة ومطلقة السعودي والتي لهن أبناء سعوديين. وذلك بشرط ان تكون المرأة وابناؤها مقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ثانيآ: أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج اجنبي( غير سعودي ). وذلك بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي .

ثالثآ: الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، على أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

نظام الضمان الااجتماعي المُطور 1443

إن النظام الاجتماعي المطور 1443 يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة. وذلك لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

واشارت الوزارة في المرسوم الملكي المُعلن أنه تم بالفعل البدء في استقبال الطلبات من أمس السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري.

ويستمر العمل والاستقبال حتي تاريخ 23 مايو لعام 2022.

سوف يتم إغلاق المنصة الحالية في هذا التاريخ ويتم نقل المستحقين بعد مراجعة الحالات المستحقة وفق شروط النظام المطور .

موعد ايداع معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وأضافت أنها سوف تبدأ بدراسة الحالات المستحقة المتقدمة بداية من ديسمبر المقبل ،وتحقيقآ لسرعة وصول الدعم للمستحقين.

وسيتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير المقبل لعام 2022.

ويمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة.

ومن المقرر أن يتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

يذكر أن المملكة العربية السعودية مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ حرصت على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، ووضع خطط واستراتيجيات خمسية لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمواطنين.