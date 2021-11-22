رابط تسجيل دخول التطبيقي e.paaet.edu.kw عبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

يعتبر رابط التسجيل التطبيقي للمستحدثين من أهم الأمور التي تشغل بال مواطني دولة الكويت، فهي من الخدمات الهامة، مؤخراً تم إطلاق الإعلان الرسمي لهذا الرابط من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، والذي نص هذا الإعلان عن الكيفية التي يتم بها تقديم طلب القبول بالهيئة، ومن جهة اخرى تم بالفعل الإعلان عن التفاصيل الخاصة بموعد التسجيل للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد المختلفة التابعة للهيئة.

كما تم بالفعل الإعلان عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل للطلاب والطالبات، والذي من خلاله يتم تسجيل رغبات الالتحاق للطلبة، وهنا سنعرض كل ما يتعلق بالتسجيل التطبيقي للطلاب المستجدين.

رابط التسجيل في التطبيقي للطلاب المستجدين

لقد قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت بالكشف عن الرابط المُستخدم في عملية التسجيل وذلك للكلاب المستجدين بالهيئة، وذلك في جميع الكليات والمعاهد التابعة الهيئة، والمغزى من ذلك هو سيران عملية التسجيل بكل سهولة عن طريق الدخول إلى رابط تسجيل التطبيقي كما أن عملية التسجيل لا تتم إلا عن طريق ذلك الموقع الذي تم طرحه، بجانب التزام الطلاب والطالبات بنسب القبول، التي تم الكشف عنها من قبل الهيئة، حيث بلغت النسبة 60٪. وكانت تلك النسبة خاصة بكلية العلوم التجارية لكلا القسمين العلمي والأدبي، بجانب النسبة 70٪ وذلك للقبول بكلية التربية.

موعد التسجيل في التطبيقي للطلاب المستجدين

بالفعل تم الكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق التسجيل في التطبيقي للطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد 2020/2021 وقد نص على أن موعد التسجيل ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر يوليو، وموعد الانتهاء من التسجيل حتى يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو.

ويتم التقديم من خلال طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولابد من الالتزام بالرابط المخصص للتسجيل بصورة إلكترونية، وتتوقف نسب القبول في الكليات والمعاهد بالهيئة على نسب القبول التي تم الإعلان عنها رسمياً من قبل الهيئة في الأيام الأخيرة.

أولاً يتم الدخول إلى الرابط المخصص للتسجيل

ثانياً يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني ورمز الدخول

أما إذا كان هناك مشكلة عرقلت الطالب في عملية التسجيل فلا مشكلة، حيث أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت قد كشفت عن رقم يستطيع الطالب التواصل معه في حين وجود مشكلة وهو 22068036 وذلك لتيسير عملية التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين

كيفية التسجيل في التطبيقي للطلاب المستجدين