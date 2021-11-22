نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة البيان السنوي spa gov lq ملء استمارة الشمول الجديد وتحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة البيان السنوي ، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمارة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021 ، وذلك من أجل ضمان وصول راتب الحماية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمستفيدات ، وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال البيان الصادر عن إطلاق استمارة البيان السنوي المستمسكات التي يجب إحضارها والتي سنتعرف عليها أدناه. استمارة الشمول الجديد 2021 ، والتي دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية سرعة الدخول عبر الرابط المتوفر أدناه وملء استمارة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021.

استمارة البيان السنوي

رابط استمارة البيان السنوي أو استمارة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021 ، هو ما يرغب في الوصول إليه جميع المستفيدين والمستفيدات من قانون الحماية الاجتماعية في العراق الآن، وذلك تزامناً لما تم الإعلان عنه بخصوص التسارع لملء استمارة الشمول الجديد 2021 ، وسوف نرفق لكم أدناه أيضاً فيديو يوضح طريقة ملء استمارة البيان السنوي بالخطوات الصحيحة.

ونوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع مستفيدين الحماية الاجتماعية 2021 ذي قار, بغداد, العراق, واسط, كربلاء, نينوي, كركوك, صلاح الدين, ديالي, البصرة, السليمانية, الأنبار, بابل, أربيل, دهوك, الكرخ الأولى والثانية والثالثة, بابل, البصرة وجميع المحافظات العراقية، إلى ضرورة الدخول عبر رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والولوج عبر رابط استمارة البيان السنوي وسرعة ملء وكتابة البيانات المطلوبة وكذلك إحضار المستمسكات الواجب جلبها مع استمارة البيان السنوي الإلكترونية. وذلك ضمان استمرار صرف الدعم وعدم انقطاعه.

مستمسكات استمارة تحديث الحماية الاجتماعية

نشرت هيئة الحماية الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في السابع عشر من نوفمبر الحالي، موضحة أنه سيتم إطلاق منصة خاصة بموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بهدف ملء بيانات استمارة البيان السنوي الرعاية الاجتماعية ، موجهة بذلك إلى جميع المستفيدين والمستفيدات ضرورة ملئ استمارة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية مع ضرورة جلب المستمسكات مع الاستمارة.

1. البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال لرب الأسرة وأفراد أسرته. 2. بطاقة السكن أو تأييد السكن يؤيد السكن الحالي. 3. قرار طبي من اللجان المختصة التابعة لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالنسبة إلى فئة ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة. 4. هوية الأحوال المدنية مؤشر فيها (أرمله)، أما البطاقة الوطنية الموحدة فيتم تقديم صورة قيد تبين الحالة الاجتماعية وشهادة الوفاة للزوج المتوفى. 5. هوية الأحوال المدنية مؤشر فيها(مطلقة) اما البطاقة الوطنية الموحدة يتم تقديم صورة قيد تبين الحالة الاجتماعية وحكم الطلاق مكتسب درجة البتات وحكم الحضانة لأطفالها وتعهد بعدم تقاضيها نفقة تزيد على مبلغ الإعانة. 6. قرار محكمة يتضمن الإعلان عن حالة الفقدان بالنسبة إلى زوجة المفقود. 7. قرار حكم الهجران أو تأييد الوحدة الإدارية في المنطقة مع شهود عدد (2) بالنسبة للمهجورة. 8. شهادة وفاة الوالدين أو شهادة وفاة الأب وعقد زواج الأم بالنسبة للأيتام القصر. 9. كتاب تأييد الاستمرار بالدراسة لمن بلغ (18) سنة لأبناء الأرملة. 10. شهادة وفاة الوالدين بالنسبة للبالغة غير المتزوجة. 11. العاجز دون سن 60 سنة للرجال و 55 سنة للنساء أرفاق قرار طبي من اللجان المختصة في وزارة الصحة يؤيد العجز ويكون القرار نافذ لمدة سنتان. 12. قرار حكم مكتسب درجة البتات تكون مدة الحكم فيه سنة فاكثر فيما يتعلق باسرة النزيل أو المودع والحدث. 13. كتاب يؤيد الاستمرار بالمدارس الحكومية للطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية. 14. كتاب من الدائرة المختصة يؤيد الاستفادة من دور الدولة الإيوائية للمستفيد منها. 15. رفق ما يؤيد وجود تغيير في الحالة الاجتماعية لاحد أفراد أسرة المستفيد (الزواج، الوفاة).

طريقة ملء استمارة البيان السنوي

نرفق لكم الآن فيديو يوضح طريقة ملء استمارة الشمول الجديد 2021، وكيفية ملء استمارة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021 ، بالطريقة والخطوات الصحيحة.

رابط استمارة البيان السنوي

من خلال الدخول عبر رابط استمارة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021 ، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص استمارة الشمول الجديد 2021 ، بالإضافة إلى معرفة طريقة ملء استمارة البيان السنوي وكيفية التقديم على الرعاية الاجتماعية، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أكدت أن عمليات تحديث بيانات الحماية الاجتماعية تمتد لفترة زمنية سنة واحدة من تاريخ إطلاق استمارة البيان السنوي.