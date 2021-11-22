عاجل| رابط معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية برقم الجلوس moe.gov.sd لعام 2021

استخراج رابط نتائج شهادة السودان برقم الجلوس لعام 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية لجميع الولايات، والجدير بالذكر بأن آلاف من الطلاب ينتظرون موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية في جميع ولايات السودان حيث كان الطلاب والطالبات في انتظارها بعد آخر اختبار لشهادة التخرج من الثانوية العامة 2021 وذلك مع التدابير الوقائية الصارمة من الحكومة السودانية حيث كانت فترة الاختبارات تتزامن مع تفشي جائحة ظهور فيروس كورونا، والجدير بالذكر أيضا بأنه بدء العمل في تصحيح أوراق الاختبارات في جميع ولايات جمهورية السودان حيث شارك في أكثر من 6000 معلم لتصحيح ورصد درجات وأداء الطلاب السودانيين والطالبات، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كيفية معرفة نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية لعام 2021.

قام السيد الأستاذ سامي الباقر وهو المتحدث وزارة التربية والتعليم بجمهورية السودانية بالإعلان عن الانتهاء من عملية تصحيح جميع الاختبارات الخاصة بالشهادة الثانوية السودانية وذلك بعدما تم المراجعة عليها من قبل المختصين حيث وصل عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات الخاصة بالشهادة السودانية إلى 191.287 طالبا في العام 2021، حيث تمت الامتحانات في 987 لجنة بالجمهورية السودانية و 16 لجنة خارج الجمهورية السودانية، لذلك نجد عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل مستمر على موقع البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة السابقة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية وكيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي الحالي 2021.

استخراج نتيجة الشهادة السودانية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يعتبر بسيط للغاية ويمكن لأي طالب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس فكل ما عليكم هو إتباع الخطوات التالية للحصول على درجات النتيجة وهي:

يجب على الطلاب الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية عبر جوجل، أو كتابة اسم الموقع كما هو موضح هنا moe.gov.sd بشرط العنوان بالمتصفح الخاص به. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة ثم يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة النتيجة الخاصة به. سوف تجد صورة بها رمز مرئي للتحقق يجب كتابة بشكل صحيح. في هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة ( بحث ) عن نتيجة الشهادة السودانية. أخيرا سوف ينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة بها كافة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية.

الجدير بالذكر بأن وزارة التربية والتعليم بجمهورية السودان أتاحت خدمة مميزة جدا لأي طالب لم يستطيع الحصول على النتيجة الخاصة به في الشهادة الثانوية السودانية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي بواسطة إدخال رقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتائج الامتحانات بسهولة وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة SMS وبها رقم الجلوس الخاص به على رقم 5556 أما إذا أراد الطالب معرفة كافة تفاصيل المواد الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية السودانية يجب إرسال الرسالة والتي تحتوي على رقم الجلوس على رقم 5557.

ملحوظة مهمة: تكلفة هذه الرسالة هي 100 جنيهه سوداني.