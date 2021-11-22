الشوافي يحذر: 72 ساعة خطيرة في حالة طقس اليمن
كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة جوية شديدة خلال 72 ساعة القادمة، تؤثر على اليمن، من صباح غدٍ الثلاثاء.
وأوضح الفلكي الشوافي أن منطقة ضغط منخفظ وسط بحر العرب تتحرك إلى غرب وجنوب غرب، من المتوقع أن تؤثر على ارخبيل سقطرى اليمنية بالامطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة على بعض مناطق الارخبيل، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.
ونبّه الشوافي الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب الموج غرب بحر العرب وشرق خليج عدن.
وأشار الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، الى انخفاض بسيط لدرجات الحرارة على المرتفعات والاحواض الجبلية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر من الاجواء الباردة خصوصاً العاملين ليلاً وفي الصباح الباكر.
وحذر الفلكي اليمني، المزارعين من أجواء باردة قد تؤثر على مزروعاتهم، خصوصاً القريبة من الأرض والاقل مقاومة، مؤكداً أن درجة حرارة الهواء تبقى فوق الصفر المئوي ببضع درجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذر: 72 ساعة خطيرة في حالة طقس اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.