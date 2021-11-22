نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 تسجيل المستفيدين الجدد عبر موقع وزارة الموارد البشرية

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، نوضح لحضراتكم إن هذا النظام الجديد الذي أعلنت عنة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة، أصبح هو الوجة الاولي لمساعدة المواطنين المحتاجين وذلك بعد الغاء النظام القديم، حيث يتم نقل كافة المستفيدين القدامي الي النظام المطور، وكذلك يفتح الباب لتسجيل الرغبات الجديدة بالإضافة للمستفيدين الذين لم يسجلوا من قبل، والجدير بالذكر أن مدة التسجيل ممتازة للغاية وكافية بشكل واضح، حيث يمكنكم البدأ في التسجيل بداية من اليوم ولمدة 6 أشهر مقبلة، وخطوات التسجيل جدا بسيطة وسوف نوضحها لكم عبر موقعنا ثقفني المميز، والذي عمل علي تغطية تفاصيل الخبر فور ارتفاع محركات البحث للتعرف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بشكل أكثر توضيحا حول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، الذي يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتكفل وتتوعد لكل مواطن ومواطنة كبير كان أو صغير بحياة أفضل بكثير في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء التنمية التكنولوجية والفكرية التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، وسعيا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية علي توصيل كل من يبحث عن حياة كريمة ، ويطمح إليها نجد تركيز الضمان المطور علي أهداف أكثر اتساعا من النظام القديم، وقد تم التصديق بالموافقة علي تفعيل النظام الجديد وتقييد الراغبين الجديد في شهر نوفمبر 2021، وذلك بعد التصريح بتفعيلة للجميع، ليبدأ الموقع في إستقبال الطلبات لمدة ستة أشهر مقبلة.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

في مداخلة هاتفية مع المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموراد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة “سعد الحماد”، أكد أن هدف النظام الجديد أكثر شمولا ويهدف الي التحول من الرعوية الي التنموية، فيما أكد أن المسجلين بالفعل ليسوا بحاجة الي التسجيل مجداد، وسوف يتم نقلهم علي المنصة الجديدة تدريجيا لمدة عامين، وخلال تلك الفترة سوف يتم صرف مبالغ الاستحقاق لهم في موعدها، أما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة سوف يتم التواصل إليهم عبر الباحثين الاجتماعيين، بحيث تحرص وزارة الموارد البشرية علي عمل هؤلاء الباحثين ليصلوا لكبار السن بشكل خاص لوجود صعوبات لديهم في إستخدام الإنترنت والتسجيل بأنفسهم.

الفئات المستهدفة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

والهدف الأول للنظام الجديد هو شمول فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، ويستهدف النظام الجديد الفئات الأشد حاجة، وذلك لضمان توفير الإحتياجات الاساسية والحماية الاجتماعية لتلك الأسر، ويهدف النظام الجديد الي

ضمان توفير التعليم للأبناء.

تقديم خدمات صحية للجميع.

أهمية التمكين.

معني التمكين في النظام الإجتماعي الجديد

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية الي مدي أهمية مفهموم التمكين في النظام الجديد المطور، والذي يعني الخروج في كل فرصة تتوفر للفرد حتي يعمل، سوء كانت فرصة لتنمية المهارات والتدريب عليها، أو فرصة لزيادة دخل الفرد وكذلك الأسرة، بحيث يصل الشخص الي الإستقلال المالي بشكل كلي ويتحول الي شخص منتج، بحيث يتحول من الرعوية الي التنموية.

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

إختر الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر علي التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أدخل بيانات المتقدم والتي تشمل الإسم وكافة المستندات المطلوبة.

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خطوات التسجيل في النظام المطور

التمتع بالجنسية السعودية المطلقة. عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام. الإقامة بشكل دائم في المملكة. المتقدم يمتلك حساب مصرفي. دخل المتقدم لا يكفي احتياجاتهم الأساسية. عدم حيازة أي عقارات أو أراضي او محال تجارية. يتم قبول الطلبات بداية من اليوم لمدة 6 أشهر.

شروط قبول طلب الاستفادة للضمان الاجتماعي المطورالمبالغ المالية المستخقةفي النظام المطور

هذا وقد أشارت مصادر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة، إن الحد الأدنى للعائل الرئيسي للأسرة هو 1100 ريال سعودي، فيما يتم صرف 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة، ويمكن للمستفيدين القدامي الانتقال مباشرة للبرنامج الجديد، ولاكن الراغبين في التقديم يتوجب عليهم إتباع الخطوات التوضيحية بالاعلي للتقديم عبر رابط البرنامج بنجاح.