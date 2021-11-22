رابط استمارة البيان السنوي spa.gov.iq العراق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط استمارة البيان السنوي التي ازدادت عمليات البحث عنها بكثافة في الساعات الماضية، من أجل تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية والذي يتم علي مستوى كافة المدن العراقية والمحافظات، حيث كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وطلبت الوزارة من كل الاشخاص المستحقين أن يسرعوا في تحديث بياناتهم، والتي تأتي طبقا للشروط التي قامت بإعدادها وزارة العمل من أجل مساعدة الأسر الفقيرة وتحسين دخلهم.

رابط استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق انه قد تم تسجيل استمارة البيان السنوي بالنسبة للرعاية الاجتماعية، وهي تتم على مستوي جميع الأشخاص التي تنطبق عليهم كافة الشروط والمستفيدين، وطلب المسؤولين في بيان رسمي ان يقوموا بتسجيل بياناتهم إلكترونيا وجميع المعلومات الخاصة بهم سواء العنوان واسم المحافظة ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات والأوراق المطلوبة مع التأكد من صحتها قبل أن يتم إرسالها للوزارة، حيث ستتكون لجنة تقوم بفحص طلبات الأشخاص المتقدمين والتأكد من البيانات التي قدموها، وهل تنطبق عليهم الشروظ التي وضعتها الوزارة أم لا، حيث ستكون استمارة البيان الثانوي علي كافه المحافظات العراقية سواء محافظة البصره و محافظه كركوك وصلاح الدين او محافظه ديالي ومحافظة واسط والسلمانيه ومحافظة كربلاء وبابل ومحافظة الانبار ودهوك حيث تهدف ذلك الى مساعدة جميع الذين يحتاجون الى راتب ومساعدات مادية لتحسين ظروف المعيشة.

التسجيل في استمارة البيان السنوي تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية 2021

يستطيع جميع الأشخاص المستفيدين من كافة مدن ومحافظات العراق القيام بالتسجيل في استمارة البيان السنوي، من خلال دخول موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق والاطلاع علي كافة الشروط المطلوبة وقيام المستفيدين بتسجيل بياناتهم كما هو مطلوب بالضبط في استمارة البيان السنوي، حيث يقوما بعمل الخطوات التالية: