أخبار اليمن : 6 جرحى بنيران جيش العدو السعودي في صعدة

6 جرحى بنيران جيش العدو السعودي في صعدة
أصيب 6 مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة الرشاشة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم مهاجرين اثنين.
ويواصل العدو السعودي استهداف محافظة صعدة، وخصوصا المناطق الحدودية بالصواريخ وقذائف المدفعية متسبباً بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
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