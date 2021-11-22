أخبار اليمن : 6 جرحى بنيران جيش العدو السعودي في صعدة

6 جرحى بنيران جيش العدو السعودي في صعدةأصيب 6 مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة الرشاشة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم مهاجرين اثنين.

ويواصل العدو السعودي استهداف محافظة صعدة، وخصوصا المناطق الحدودية بالصواريخ وقذائف المدفعية متسبباً بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

