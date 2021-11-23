شروط استفادة المرأة التي تعول أسرتها من حساب المواطن وطريقة التحديث

يعاني العالم كله من العديد من المشاكل الإقتصادية والتي تسببت في أن الكثير من الشركات قررت الاستغناء عن مجموعة كبيرة من الموظفين، ولذلك حرصت المملكة على العمل على حماية الزوجة التي تعول أسرتها من تقع في العديد من المشاكل المادية وأن توفر لها حياة طبيعية، ووفرت لها دخل مادي يساعدها في توفير احتياجتها الضرورية من خلال برنامج حكومي يدعي حساب المواطن يضمن لها وإلى الأسر ذات الدخل الضعيف الحماية من الجوع والفقر.

يجب أن تقدم المرأة كل الأوراق والإثباتات الخاصة بالحالة الإجتماعية الخاصة بها.

أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة بالمملكة.

أن يكون لديها عقد أيجار ويكون قد تم استخراج هذا العقد من خلال منصة سكني.

يجب أن تقدم مستند رسمي يثبت أنها غير متزوجة أو ما يثبت أن زوجها هجرها ولا يوجد أحد يعولها.

يجب أن يكون ليس لديها أي مشاكل قانونية أو أحكام بالسجن.

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن .

عند الدخول سوف تظهر خانة تضم مجموعة من الإختيار يجب أن يتم أختيار تحديث البيانات.

بعد اختيار تحديث البيانات يجب أن يتم كتابة المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح ثم الضغط على الموافقة على التعديلات ويجب التأكيد على التعديل وتم التعديل.

ملحوظة هامة

يجب التأكد من أن جميع المعلومات المطلوبة تم كتابتها بشكل صحيح ودقيق لأن إذا تم كتابة أي معلومة بشكل خاطئ أو غير واضح لن تتمكن المرأة من الاستفادة والحصول على جميع الخدمات من ذلك الحساب.

ما هي كل الفئات المستفيدة من الدعم

ليس فقط المرأة التي تعول هي المستفيدة ولكن أيضًا هناك عدة فئات أخري من هم ؟

محدودي الدخل الذين يكون دخلهم تحت 8699 ريال سعودي.

الذين يكون دخلهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

والذين يتقاضون 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

الأسر التي دخلها من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

ومن يتقاضون أجور من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

يجب تقديم الهوية الشخصية و الكارت الخاص بالعائلة.

جميع المعلومات والإثباتات الخاصة بالدخل.

ويجب إذا كانت الزوجة تعمل تقديم الأوراق الخاصة بدخلها.

تقديم الرقم الخاص بحساب البنك ويجب أن يكون هذا الحساب مفعل.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم من حساب المواطناستقلالية المسكن في برنامج حساب المواطن

تم إضافة بند في التعديلات الجديدة لبرنامج حساب المواطن، تٌلزم الأفراد المستقلين بتقديم مستند يثبت استقلالية المسكن لكل فرد يصل لعمر 18 سنة أو أكثر، حيث أن دعم الأسرة يعتبر هدفًا أساسيَا من أهداف البرنامج، وكذلك تشترك في استهلاك الطاقة، حيث تبين أن هناك مجموعة من من الأفراد المسجلين كمستقلين في المسكن لا يستوفون شروط الاستحقاق للبرنامج لأنهم يسكنون مع أسرهم في نفس المنزل.