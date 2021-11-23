Eduwave رابط نتائج نظام نور برقم الهوية Results 1443 ورمز التحقق لاستخراج شهادة الآن

سرى نظام وزارة التعليم عام خلال هذه الأوقات في الأعوام السابقة على تفعيل رابط نتائج نظام نور برقم الهوية Results ورمز التحقق فقط لاستخراج شهادات الطلاب بالسجل المدني فقط عبر نظام نور بدون رقم سري الرسمي، حيث تقوم وزارة التعليم بإطلاق رابط موقع نور بالهوية خلال الأوقات الخاصة باستخراج النتائج للطلاب والطالبات، وتحديداً بعد الانتهاء من فترة الاختبارات ورصد الدرجات للطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية.

ولكن خلال هذه الفترة لم يتم تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية noor results من جانب وزارة التعليم رسمياً حتى اليوم، وقد فعلت الوزارة رابط الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد باعتباره بديلاً لنظام نور بالسجل المدني حتى الآن ولحين صدور إشعار أخر من جانب الوزارة، ومن خلال ثقفني نوفر خطوات استخراج نتيجة طالب في نظام نور عبر بوابة نفاذ الإلكترونية “الطريقة المتوفرة في الوقت الحالي”، بالإضافة إلى رابط تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر 1443 الرسمي.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية Results

كان من المقرر أن يتم تفعيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق في التاريخ المحدد لإعلان النتائج للمرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وهذا هو النظام الساري من جانب وزارة التعليم خلال الفصول الدراسية بالأعوام السابقة.

حيث كان يتم تفعيل نظام نور بدون رقم سري أو بالسجل المدني المدني فقط بعد الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات ومراجعتها بشكل نهائي للمراحل التعليمية كافة، ويتم نشر نتائج الطلاب النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر نظام نور لولي الأمر أو نظام نور لنتائج الطلاب الإلكتروني.

ويجب العلم أنه يتم إعلان نتائج الطلاب من قبل المدارس التي أنهت عملية الرصد للدرجات واعتمادها مباشرةً منذ انتهاء الفترة الخاصة بالاختبارات وحتى اليوم، حيث تتوالى المدارس التي أنهت عملية الرصد في إعلان نتائج الطلاب وإتاحة الإطلاع عليها من خلال نظام نور 1443 المطور.

طريقة دخول نظام نور لنتائج الطلاب

يتم دخول نظام نور لاستخراج إشعارات الفصل الدراسي الثاني عن طريق تعبئة بيانات المستخدم في برنامج نور الإلكتروني، وبالتزامن مع تاريخ إعلان النتائج برقم الهوية فقط، قامت وزارة التعليم بتفعيل رابط الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، حيث يمكن دخول نظام نور من خلال تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

وتعتبر بوابة نفاذ الإلكترونية حتى الآن هي البديل لموقع نور بالهوية فقط ورمز التحقق لحين صدور إشعار أخر من جانب وزارة التعليم، حيث يتم اللجوء إلى بوابة النفاذ الوطني في حال فقدان بيانات دخول موقع نور (اسم المستخدم – كلمة المرور) المزود بها من قبل المدرسة، ويمكنكم التعرف على خطوات دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني من خلال المقال بالتالي.

خطوات استخراج نتيجة طالب في نظام نور عبر نفاذ

توفر وزارة التعليم عام طريقاً بديلاً لإدخال بيانات نظام نور التعليمي، وهو تعبئة بيانات ابشر المُفعل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، حيث يستطيع ولي الأمر الآن الدخول إلى صفحة النتائج للطلاب والطالبات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور باتباع الرابط ( noor.moe.gov.sa ) الرسمي.

) الرسمي. تعبئة بيانات المستخدم الخاصة بنظام نور في الحقول المخصصة لها.

في حال فقدان بيانات موقع نور يتم النقر على أيقونة “الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد”.

تعبئة بيانات ابشر (اسم المستخدم + كلمة السر)، ثم كتابة رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل في ابشر تتضمن على كلمة المرور المؤقتة.

قم بكتابة كلمة المرور المؤقتة، ثم النقر على “متابعة”.

وسيتم تحويل المستخدم بشكل مباشر إلى نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب إشعارات الفصل الدراسي الثاني فور التحقق من صحة البيانات المسجلة وتوفر حساباً في نظام نور للمستخدم هذا، ومن يرغب في التعرف على خطوات دخول موقع نور عبر نفاذ بشكل عملي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

نظام نور نتائج الفصل الدراسي الأول 1443

تم الإعلان رسمياً عن رصد الدرجات وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية” في موعد زمني أقصاه يوم الخميس القادم بتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ، وقد تم الإعلان من جانب العديد من المدارس اليوم الثلاثاء بتاريخ 18 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 23 نوفمبر 2021م عن الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب.

وسيتم بعد رصد درجات الطلبة تدقيقها ومراجعتها جيداً، ثم اعتمادها من قبل قائد المدرسة، ومن ثم تجهيزها للنشر عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، ويمكن استخراج نتائج الطلاب المنشورة الآن من خلال اتباع رابط نتائج نظام نور برقم الهوية Results الرسمي المرفق بالمقال.

كيفية إنهاء أعمال الاختبارات المرحلة الابتدائية 1443

سيتم استكمال فترة الاختبارات النهائية الفصل الأول للعام الدراسي 1443 اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، حيث بدأت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ، وفي الوقت الحالي يتم البحث عن خطوات إنهاء أعمال الاختبارات للمرحلة الابتدائية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات مع المراجعة والتدقيق.

إدخال درجات المراجعة.

إغلاق الدرجات.

القيام بإغلاق المهارات.

طباعة المبيضات.

ترفيع الطلاب.

طباعة الشهادات في نظام نور للنتائج.

خطوات استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية Results

يتم استخراج إشعارات الفصل الثاني للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام عن طريق دخول نظام نور لولي الأمر أو من حساب الطالب، حيث يمكن الإطلاع على نتيجة طالب بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال النقر على أيقون إشعارات بنتيجة الطالب، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والنقر على “ابحث”.

كما يمكن استخراج الشهادة أيضاً للمرحلتين من خلال النقر على أيقونة “التقارير”، ثم النقر على كشوف الدرجات ثم إشعار بنتيجة الطالب وتحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم النقر على “ابحث”.

أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية فيتم استخراج شهاداتهم من خلال النقر على التقارير، ثم تقارير أخرى، ثم الضغط على الإشعار الأكاديمي، ثم النقر على السهم وتنزيل الشهادة، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استخراج نتيجة طالب في نظام نور لكافة المراحل التعليمية من خلال الفيديو التالي:

التسجيل في نظام نور المركزي

يتم قبول تسجيل الطلاب في نظام نور الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً كحد أقصى، ولكن اشترطت وزارة التعليم لتسجيل هذه الفئة من الطلاب التحقق من قبل إدارة المدرسة من توفر المعايير التالية:

أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من الروضة ومعتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصليين دراسيين.

توافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل أو الطفلة المهارات النمائية، إلى جانب توفير توصية معتمدة من معلمة الروضة تتضمن قدرة الطفل أو الطفلة على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

أن تكون الروضة التي التحق بها الطفل تأتي ضمن الروضات التالية:

الروضات الحكومية، الروضات الأهلية التابعة للوزارة. روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية المرخصة من الوزارة. الروضات في خارج المملكة بشرط توافر ما يثبت إتقان الطفل للمهارات النمائية وتوصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن يتم مصادقة الوثائق من الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية Results

في حال قيام وزارة التعليم بتوفير أو تفعيل رابط نتائج نظام نور برقم الهوية Results الرسمي خلال الأيام المقبلة، فسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني، ومن يرغب في دخول نظام نور للنتائج الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، واتباع خطوات استخراج شهادة لطالب في نظام نور الموضحة بالمقال.