أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالجبار رباش

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالجبار رباشبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/عبدالجبار عايض رباش، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز سابقا وكيل محافظة الحديدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من سجايا الفقيد الحميدة، ومواقفه الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية وانحيازه إلى الوطن ومصلحة المواطن، واسهاماته العملية في المجال الحكومي الإداري أو العسكري ، معتبراً رحيله خسارة كبيرة على الوطن اليمني بشكل عام والمؤتمر بشكل خاص.

منوهاً كذلك إلى دور الفقيد في الحياة البرلمانية في اليمن، وإسهاماته السياسية والتنظيمية كواحد من الالف مؤسس للمؤتمر الشعبي العام عام 1984م، والذي بقي مجسداً لقيم ومبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام والميثاق الوطني قولاً وعملاً والتزاماً تنظيمياً.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/علي عبدالجبار عايض رباش، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئول الشباب والطلاب بفرع محافظة تعز واخوانه وكافة آل رباش بمديرية الوازعية محافظة تعز، عبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن كافة قيادات واعضاء وأنصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"

