نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq واستمارة البيان السنوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية 2021، وجه السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدعوة لجميع المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية والمستمرة إعانتهم الآن اللذين يملكون البطاقة الذكية ضرورة تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية، كما وجه سيادته الدعوة للمشمولين اللذين لم يتم زيارتهم عن طريق الباحث الاجتماعي بسبب تغيير السكن أو خطأ في رقم التليفون الموبايل ضرورة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021.

كما أوضح السيد الدكتور وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أنه تم نشر أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقال أن فترة تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية تستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ تفعيل رابط التحديث على موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت.

تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية 2021

ويتطلب كتابة العناوين الصحيحة في الاستمارة التي تم نشرها عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بتحديث بيانات الحماية الاجتماعية، وضرورة عدم مراجعة الأقسام لعدم الوقوع في خطأ يؤدي إلى إيقاف راتب الرعاية الاجتماعية إو يؤدي إلى إيقاف تفعيل البطاقة الذكية.

وأردف وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: أن جميع المشمولين برواتب إعانة الحماية الاجتماعية اللذين تمت زيارتهم من قبل الباحث الاجتماعي البالغ عددهم أكثر من مليون أسرة يتطلب منهم خلال هذه الفترة ضرورة تحديث بيانات الحماية الاجتماعية.

رابط تحديث بيانات الحماية الاجتماعية

نرفق لكم الآن فيديو البيان الرسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن خلال الدخول على رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنكم تحديث بيانات الحماية الاجتماعية بكل سهولة ويسر والإطلاع على المزيد فيما يخص المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والذي يبلغ عددهم اكثر من 300 ألف أسرة.

تحديث: وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمارة البيان الثانوي تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2021 ، مؤكدة أن فترة الاستمارة الإلكترونية للبيان السنوي تستمر لمدة عام، والهدف منها ضمان وصول راتب الحماية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمستفيدات من الرعاية الاجتماعية، وذلك سيتم فقط من خلال الدخول عبر رابط استمارة البيان السنوي، وإجراء عمليات تحديث بيانات الحماية الاجتماعية ، استمارة الشمول الجديد ، كما أشارت الوزارة ضرورة إحضار المستمسكات التي تم الإعلان عنها لاستكمال التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية.