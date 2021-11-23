ثبت الآن.. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا على استرا وهوت بيرد في دوري أبطال أوروبا

يوفر لكم ثقفني، جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد، حيث تزايدت نسبة البحث من قبل عشاق الكرة الأوروبية لمعرفة القنوات التي تنقل أحداث هذه المباراة، ومن المقرر أن تنطلق هذه المنافسة مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، حيث يخوض الفريقين مباراة الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب الكامب نو، ويسعى العملاق الكتالوني إلى رد الثأر على إثر الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، ومن المتوقع أن نشهد مباراة كبيرة ومثيرة بين الفريقين، حيث يجب على البلوغرانا الفوز في هذا اللقاء من أجل ضمان الصعود لدور 16.

تغلب فريق برشلونة في الجولة الرابعة على حساب فريق دينامو كييف، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف، ويحتل الفريق الكتالوني وصافة ترتيب المجموعة في المركز الثاني ويمتلك في رصيد 6 نقاط بفارق ستة نقاط عن متصدر المجموعة فريق بايرن ميونخ الألماني، في المقابل تعرض بنفيكا البرتغالي للخسارة في الجولة الماضية أمام البفاري حيث انتهت نتيجة اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 4 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ويتواجد بنفيكا في المركز الثالث ولديه في رصيده 4 نقاط، ويأمل في تحقيق الإنتصار وانتزاع المركز الثاني من مضيفه هذه الليلة.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بنفيكا البرتغالي ضيفا لمواجهة نظيره برشلونة الإسباني، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 23/11/2021، حيث يحتضن ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا هذا اللقاء، وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين انتهي بخسارة برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر وسوريا، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت، وعند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا اليوم

تذاع المباراة التي تجمع بين فريقي برشلونة ضد بنفيكا اليوم، على شاشات قنوات بي إن سبورت، وقد أعلنت بي إن عن القناة الناقلة، وهي قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium، وقد كلف المعلق الصوتي المميز علي محمد علي بالتعليق على هذه المواجهة، وتتوفر العديد من القنوات الرياضية الأجنبية التي أعلنت عن نقلها لهذه المباراة على قمر استرا وهوت بيرد، وفي السطور التالية نوفر لكم كافة القنوات الناقلة سواء مجانية أو مدفوعة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا اليوم مجانا

نستعرض لجماهير كلا الفريقين القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا، قم بضبط التردد المتوفر بالأسفل من أجل استقبال القناة بشكل صحيح.

قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD على القمر البلغاري 1.9 والتردد 12380 والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 30000. قناة CBC Sport HD على القمر الأذري 46.0 والتردد 11134 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا اليوم علي استرا astra

اشتدت نسبة البحث من قبل العديد من المشجعين مع اقتراب موعد انطلاق برشلونة، حيث يرغب الكثير في الحصول على تردد القنوات الناقلة لمبارة برشلونة اليوم على استرا، ونتابع معكم هذه الترددات.

قناة M. Liga de Campeones HD على استرا 19.2 والتردد 10979 والاستقطاب عمودس ومعدل الترميز 22000.

قناة Sky Sport 4 Austria HD على استرا 19.2 والتردد 11171 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 22000.

قناة beIN Sports France 3 HD على استرا 19.2 والتردد 11856 ومعدل الترميز 29700 والاستقطاب عمودي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا اليوم علي الهوت بيرد

تنقل قناة Polsat Sport Premium 2 Poland HD المباراة التي يلتقى فيها برشلونة وبنفيكا على القمر الصناعي هوت بيرد، ويمكن لك أن تضبط تردد القناة على التردد التالي Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500.