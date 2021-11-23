أخبار اليمن : 13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي جديد على صعدة

13 شهيداً وجريحاً بعدوان سعودي جديد على صعدةاستشهد وأصيب 13 مدنياً اليوم بعدوان سعودي جديد على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي فتح نيرانه باتجاه المدنيين في منطقة الرقو بمديرية منبّه، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين بعضهم في حالة خطرة.

وذكر المصدر أن 4 مواطنين أصيبوا جراء تجدد القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.