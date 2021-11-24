نظام نور بدون رقم سري|| دخول نتائج الطلاب 1443 إشعار درجات الطلاب موقع نور الابتدائية-المتوسطة- الثانوية

نظام نور برقم الهوية يبحث عنه طلاب وطالبات المراحل المختلفة بالمملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم بكثرة الآن، خاصة عن موعد ظهور النتائج عبر رابط نظام نور الإلكتروني، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس ، وايضا بعد استكمال الامتحانات التحريرية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين جرعتين من لقاح كورونا للعام 1443, وقد تجري العادة في هذا التوقيت من العام رصد الدرجات ومراجعة عمليات التصحيح إلكترونيًا، لذلك هم يترقبون موعد ظهور النتائج وتفعيل الرابط وهو سنقدمها عبر السطور التالية.

وقد انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من أداء الامتحانات الخاصة بهم في اليومين الماضيين، بالإضافة إلى أنه خلال الساعات القادمة سوف يتم الانتهاء من المراحل المتوسطة والثانوية، وفي اليوم الذي يليه أو يومين سوف يتم إعتماد النتائج لجميع المراحل الدراسية، ومن ثم تعلن عبر رابط نظام نور الإلكتروني للطلاب.

نظام نور بدون رقم سري

نظام نور بدون رقم سري هومنصة دراسية تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ظهرت بعد انتشار فيروس كورونا بالعالم، لكي يتم ربط بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس لتُعد نظام التعليم الإلكتروني الشامل والمعتمرين من قبل الوزارة بالمملكة لتضم جميع المراحل التعليمية المختلفة بدء من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، متخللة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما أنها تشمل أيضا عرض النتائج المختلفة بجميع اختبار تلك المراحل ، وخلال هذه الفترة سيكون الطلاب على موعد مع ظهور نتائج الاختبارات للامتحانات العام ٢٠٢١.

خطوات الحصول على نتائج نور برقم الهوية

ولكى يتم الاستعلام والحصول على نتائج اختبارات نظام نور برقم الهوية يجب اتباع التالي:

أولا يجب الدخول عبر نظام نور .

ثانيا يجب تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم الرمز السري ، ثم كتابة كلمة التحقق المرئي.

ثالثا كما يجب كتابة رقم الهوية الوطنية لولي الأمر أو الطالب.

رابعا ثم لابد من اختيار نتائج الطلاب.

خامسا لابد من اختيار السنة الدراسية وكتابة رقم الجلوس.

وأخيرا الضغط على عرض.

وهنا تنهي خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية بعد تفعيل الرابط من قبل الوزارة .