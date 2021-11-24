الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd رابط وخطوات التقديم بمنصة الدعم 1443

ننشر رابط تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd 1443، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الشامل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها ليتم نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إليها، حيث يمكن للراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي التسجيل في النظام المطور ليتم دراسة الحالة من قبل الوزارة لمعرفة هل يستحق المعاش أم لا، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني، والتعرف على طريقة التسجيل في الضمان الجديد 1443، بالإضافة إلى التعرف على إجابة سؤال متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي والحالات المذكورة باللائحة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مستهدفةً به الأفراد والأسر الأشد احتياجاً للدعم المادي لتزويدهم من خلال المعاش الضماني بالدعم النقدي المناسب وتمكينهم من أجل تسجيا حياتهم المعيشية، إلى جانب تحقيق الاستقلال المالي لهم وتحويلهم من أفراد محتاجين إلى أشخاص منتجين عن طريق التأهيل والتدريب.

ويتم إنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالأسفل، ثم النقر على تسجيل جديد، وسيطلب منك النظام تعبئة رقم الهوية الوطنية للمتقدم ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وكلمة المرور، ثم التأشير في مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على “تسجيل”.

سيرسل النظام المطور رمز التوثيق على الهاتف الجوال المسجل، يتم تعبئة الرمز ثم الضغط على “توثيق”، وسيتم تحويل المتقدم إلى الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي المطور، قم بالنقر على الذهاب للملف الموحد، وتعبئة كافة البيانات المتعلقة بالتالي (البيانات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – العمالة – التراخيص – الممتلكات – التابعين)، ثم تأكيد المعلومات، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الرسمي لتسجيل الضمان المطور

تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية من داخل المملكة العربية السعودية فقط طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، فمن يرغب في التقديم على الضمان من خارج المملكة، فلن يتمكن من فتح منصة الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنكم الحصول على رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

تقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أنه قد تم تحديث وتطوير نظام الضمان الاجتماعي السعودي ليلبي الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمستحقين والمستحقات حتى يشمل فئات أكثر مما سبق بنظام الضمان الاجتماعي القديم.

ويستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي القديم على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد عن عامين، وسيتم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عليهم، ومن ثم استقبال طلبات تقديم على الضمان الاجتماعي الجديد تدريجياً في حال انطباق شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور عليهم.

ويتم تقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية عن طريق اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd الرسمي المرفق، ثم اتباع خطوات التقديم على الضمان المطور الموضحة بالنقاط والمدعومة بالفيديو المرفق.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان عن الأهداف التي يسعى النظام المطور للضمان الاجتماعي السعودي إلى تحقيقها، حيث يهدف الضمان الاجتماعي الجديد إلى تمكين المستحق للوصول إلى الاستقلال المالي وتحويله من فرد محتاج إلى منتج يفيد نفسه ومجتمعه، وتلبية أو توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للأسرة التي تستحق الحصول على المعاش الضماني بعد انطباق شروط استحقاق الضمان أو شروط الأهلية على المتقدم.

وقد وضعت الموارد البشرية آليات تضمن مساعدة المستحقين والمستحقات الفعليين وقت الأزمات والكوارث، وإلى جانب إرساء الوسائل والتدابير اللازمة من أجل معالجة الاحتياج النقدي للأسر المحتاجة، وتستقبل منصة الدعم والحماية التابعة للوزارة طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور في الوقت الحالي لمن يرغب في ذلك.

ويجب العلم أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الساري، كما أكدت الوزارة على أن عملية التسجيل في نظام الضمان المطور متاحاً خلال مدة 6 أشهر لمن تتوفر لديهم شروط أهلية الضمان الجديد، حيث يمكن إدخال البيانات خلال تلك الفترة عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sbis.hrsd الإلكترونية.