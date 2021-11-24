“ظهرت” نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021 برقم الجلوس عبر موقع حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أعلن المركز الوطني الخاص بشؤون الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية عن ظهور نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021، حيث يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عنها برقم الجلوس ورقم القيد عبر موقع منظومة الشهادة الثانوية التابع لإدارة الامتحانات في وزارة التربية و التعليم الليبية، ومنذ ان تم الاعلان عن ذلك لم يكف الطلاب واولياء الامور من جميع انحاء ليبيا عن البحث تساؤلا عن الرابط الخاص بمعرفة النتائج وعن الطريقة الصحيحة التي من خلالها يستطيع الطالب معرفة النتيجة الكترونياً عبر موقع الوزارة، ونتابع معكم في هذا المقال التفاصيل الخاصة بمعرفة النتائج، تابعو.

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم موعد الإفراج عن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021، وقدأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية بالفعل عن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب وأنه سوف يتم الكشف عن النتائج في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021، على ان تقوم الوزارة بعقد مؤتمر اعتماد النتائج ومن ثم رفع النتائج الكترونيا عبر موقع حكومة الوحدة الوطنية التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021 برقم الجلوس ورقم القيد من خلال الضغط على الرابط الخاص بحكومة الوحدة الوطنية “وزارة التربية والتعليم الليبية”، حيث يستطيع الطلاب الدخول على الموقع وادخال البيانات المطلوبة والضغط على الزر المخصص لعرض الدرجات.

وفي نفس السياق أكدت وزارة التعليم الليبية، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021، خلال ساعات معدودة، وأشارت أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن معدلاتهم فور الانتهاء من مراسم اعتماد النتائج النهائية من قبل وزير التعليم، وقد أعلنت وزارة التعليم الليبية عن إقامة مراسم الاعتماد والكشف عن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2021، اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر نوفمبر 2021 م، وذلك عند تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر المركز الوطني للامتحانات، وعليه فقد دعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كافة وسائل الإعلام للحضور لتسجيل ومواكبة الحدث.

منذ دقائق قليلة انتهى عقد مؤتمر اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الدور الاول من العام الدراسي الجاري 2021، وقد اشارت مصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم الليبية خلال عقد المؤتمر بأن النتائج سيتم طرحها الكترونياً على موقع حكومة الوحدة الوطنية التابع للوزارة على شبكة الانترنت والخاص بمعرفة نتائج الطلاب، هذا ويمكنكم الدخول الآن الى هذا الموقع من خلال الرابط المُرفق في السطور السابقة لمعرفة النتائج برقم الجلوس.