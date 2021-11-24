منصة مدرستي نتائج الاختبارات madrasati.sa طريقة استخراج شهادات الطلاب 1443

ننشر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي نتائج الاختبارات madrasati.sa لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من المنصة منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم عام، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب بعض المدارس عن توفير نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي للنتائج 1443، حيث يُمكن من خلال الدخول إلى منصة مدرستي للطالب أو من حساب مدرستي لولي الأمر، استخراج شهادات الطلاب والطالبات المتاحة لديها، ولكن يجب العلم أن النسبة الأكبر من المدارس ترفع نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي لنتائج الطلاب، وفي هذه الحالة يتم التوجه مباشرةً إلى نظام نور للنتائج لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق عند توفير الموقع الرسمي من جانب وزارة التعليم عام.

منصة مدرستي نتائج الاختبارات madrasati.sa

أكدت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية على ضرورة الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها، ومن ثم اعتمادها من قبل قادة المدارس، ثم نشرها عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي أو عبر موقع منصة مدرستي للنتائج التعليمية في موعدٍ أقصاه يوم الخميس بتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 25 نوفمبر 2021م.

ويجب العلم أن معظم المدارس تقوم برفع نتائج الطلاب عبر نظام نور للنتائج 1443 وليس عبر منصة مدرستي التعليمية، ولكن قمنا بتوفير رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وطريقة استخراج نتيجة طالب من المنصة منصة مدرستي 1443 للطلاب والطالبات ممن تم إعلان نشر نتائجهم عبر منصة مدرستي للنتائج.

حيث تقوم المدرسة التابع لها الطالب بالإعلان رسمياً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتاحة نتائج الطلاب في منصة مدرستي نتائج، وفي حال عدم الإعلان من جانب المدرسة بإتاحة الشهادات عبر المنصة التعليمية، فيجب الدخول إلى نظام نور لولي الأمر المركزي، لاستخراج الشهادات، ومن يرغب في الحصول على رابط وطريقة الاستعلام عن النتائج في منصة مدرستي 1443، يمكنه ذلك من خلال التالي.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442

تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية استخراج نتائج والطالبات المتوفرة لديها في حال عدم نشرها على نظام نور للنتائج، حيث يمكن استخراج نتائج منصة مدرستي الآن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية (madrasati sa). من القائمة الرئيسية الجانبية، قم بالنقر على “التقويم”. قم بالبحث عن إشعارات الفصل الدراسي الثاني في التقويم. في نهاية الصفحة، قم بالنقر على الملفات لتنزيلها على الجهاز الخاص بك، وسوف تحصل على شهادة الابن أو الابنة، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي نتائج الطلاب

تم الإعلان من قبل مدرسة بدر الابتدائية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ بالمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي للنتائج من حساب الطالب أو من حساب منصة مدرستي لولي الأمر.

حيث أعلنت عن عدم ظهور نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب ونشرها عبر المنصة منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442، حيث تم رفعها على منصة مدرستي نتائج الاختبارات madrasati.sa بشكل فردي يضمن خصوصية الطالب أو الطالبة عند استخراج نتائجهم أو شهاداتهم، ويمكنكم الآن الإطلاع على النتائج وأخذ نسخة منها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتيح موقع نظام نور لولي الأمر أو الطالب والطالبة حالياً إمكانية الدخول لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الثاني المتوفرة عبر برنامج نور التعليمي، وذلك عن طريق اتباع خطوات استخراج نتائج نظام نور للطلاب التي تبدأ بالدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب من خلال اتباع الرابط التالي (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

ثم تعبئة اسم المستخدم + كلمة المرور + رمز التحقق والنقر على “تسجيل الدخول”، ثم اختيار الطالب المراد عرض نتيجته والنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني من القائمة المنسدلة والنقر على “ابحث”، أو الاستعلام عن النتائج من خلال التقارير ثم كشوف الدرجات، ثم إشعار بنتيجة الطالب واختيار الفصل الدراسي الجاري، والنقر على أيقونة “ابحث”.

منصة مدرستي التعليمية 1442

بدأت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية النهائية الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم الأحد الماضي بتاريخ السادس من شهر رمضان المبارك، ومن المقرر وفقاً للخطة الزمنية لأعمال الاختبارات المقررة من جانب وزارة ضمن التقويم الدراسي الجديد 1442هـ أن تستمر الاختبارات للمرحلتين حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر رمضان 1442هـ.

وقد أعلنت الوزارة عن استمرار الدراسة خلال أيام الاختبارات لتقديم المراجعات وتعزيز المهارات، ويتم تنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يتم تنفيذ الاختبار من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 ظهراً، ويمكن تسجيل دخول منصة مدرستي نتائج الاختبارات madrasati.sa من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.