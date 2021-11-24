مدرستي نظام نور.. كيف تُسجل في نظام نور بدون رقم سري عبر منصة مدرستي لاستخراج نتائج الطلاب

تزايدت معدلات البحث عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي نظام نور لمعرفة كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون رقم سري عبر منصة مدرستي لنتائج الطلاب 1443 بالتزامع مع إعلان وزارة التعليم السعودية عن ظهور نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 عبر نظام نور المركزي خلال الساعات الجارية، بعد انتهاء أداء الاختبارات عبر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية وهو نظام يتيح للطلاب عبر المراحل الدراسية المختلفة تقديم واجباتهم ومتابعة دروسهم وتقديم مواعيد الحصص بشكل إلكتروني، بطريقة الدراسة عن بعد ، حرصا من الدولة على صحة الطلاب واتباعا لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة والمُتبعة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

مدرستي نظام نور لنتائج الطلاب 1443

ونستعرض معكم في هذا التقرير كيفية التسجيل إلى منصة مدرستي لاستخراج نتائج الطلاب 1443 عبر نظام نور من خلالها وهي إحدى المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للطالب خدمة الدراسة عن بعد وتمكن الطالب من متابعة الدروس وحضور الحصص والمحاضرات الخاصة بهم بنظام الاونلاين

يأتي البحث عن مدرستي نظام نور بعد إعلان ظهورها حيث بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443 يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر الجاري و 12 ربيع الأول لعام 1443، حضوريا وعن بعد للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية

توفر منصة مدرستي العديد من الخدمات التعليمية المختلفة والمميزة مثل الفيديوهات الكرتونية المرئية وقصص وكتب تربوية، بالإضافة إلى العديد من الألعاب التعليمية التي تنمي مهارات الطلاب .

ساهمت المنصة في المحافظة على الرحلة التعليمية بشهادة المختصين في التعليم وأولياء أمور، حيث يستفيد منها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1443

يمكن الدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط التالي : يتوجب على الطالب في البداية أن يقوم بالدخول إلى منصة مدرستي.

1_ الدخول على منصة مدرستي بعد تحميل التطبيق.

2_ نضغط على أيقونة حساب مايكروسوفت التي تقوم بنقل الطالب

إلى الصفحة التي من خلالها يجب عليه ادخال بعض البيانات التي تطلبها المنصة.

3_ تدوين كلمة المرور ثم نضغط على كلمة تسجيل الدخول.

رابط نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1443

1_ تسجيل الدخول إلي نتائج نظام نور برقم الهوية 1443.

2_ اسم المستخدم ورقم المرور لولي الأمر .

3_ تسجيل بيانات المعلومات الشخصية المطلوبة.

4_ كتابة رقم الهاتف .

5_ الضغط علي تسجيل

6_ اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 واختيار المرحلة الدراسية .

7_ الدخول على صفحة إشعار النتائج لاستخراج الشهادات، وإصدار إشعار بالدرجات لنتائج الطلاب 1443.

استعلام نتائج الطلاب عبر توكلنا 1443

في السياق ذاته أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 عبر تطبيق توكلنا بكل سهولة دون الحاجة لاستخراجها من نظام نور، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا:فتح تطبيق توكلنا.

ثانيا: اختيار الخدمات.

ثالثا: الدخول إلى خدمات التعليم.

رابعا: النتائج الدراسية.

خامسًا: تفعيل (أبلغني عند تحديث النتائج).