روابط استخراج نتائج الطلاب 1443 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحتها وتفعيل استخراج نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية من خلالها، حيث يترقب الطلاب ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442-1443 ابتداء من الخميس 25 نوفمبر 2021، ويكون الدخول كبير على النظام التعليمي المركزي، نظام نور المركزين ولذلك تيسيرا على المستخدمين من الطلاب واولياء الأمور قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة عدد من الروابط يمكن للطالب معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول من خلالها.“المتوسطة والثانوية” روابط استخراج نتائج الطلاب 1443 (نظام نور – توكلنا – النفاذ الوطني – أبشر )
وقد أنهت وزارة التعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل المتوسطة والثانوية مساء الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 وأعلنت الانتهاء التام من الاختبارات الحضورية وعبر منصة مدرستي الإلكترونية، وبدا المعلمين في تصحيح أوراق الطلاب فور أن قام الطالب بالانتهاء من الاختبار، وذلك لتسريع أعمال المراجعة ورفع النتائج على نظام نور المركزي، ويكون البحث كبير على رابط استخراج نتائج نور ابتداء من يوم الخميس 25 نوفمبر ولذلك قامت وزارة التعليم بإتاحة عدد من المنصات الإلكترونية لاستخراج نتائج الطلاب والتي يكون منها الدخول بحساب ولي الأمر.روابط استخراج نتائج الطلاب 1443
- رابط نظام نور التعليمي لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق والرقم السري للطالب.
- منصة توكلنا الإلكترونية والتي يتم استخراج نتائج الطالب عبر حساب المستخدم على المنصة (بالرقم السري له ورقم الهوية الوطنية).
- منصة النفاذ الوطني الموحدة والتي يمكن الدخول عليها منفردة أو من خلال صفحة نظام نور للنتائج.
- تسجيل دخول منصة ابشر الإلكترونية من خلال تسجيل اسم المستخدم عليها ورمز الدخول.
- ويتيح النظام المركزي إمكانية استخراج نتائج الطلاب في حال تم نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم.
- كما يمكن استخراج نتائج الطالب بحساب قائد الفصل أو على حساب قائد المدرسة، في حال نسي البريد الإلكتروني الخاص به.
يمكن للطلاب استخراج النتائج عبر تطبيق توكلنا الذي يتم تنزيله من جوجل بلاي على الهاتف النقال أو على جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على الموقع نفسه ويتم الدخول بالخطوات التالية:
- يتم الدخول بحساب ولي الأمر على تطبيق توكلنا.
- يقوم بإدخال لمة المرور.
- يتم استخدام التالي.
- يمكن تعيين كلمة مرور جديدة أو تحديث تحديث رقم الجوال أو عمل حساب، كلها خيارات متاحة.
- يتم استخدام “التالي”.
- يقوم بإدخال رمز التحقق الذي يصل لولي الأمر على رقم الجوال.
- تفتح الصفحة الرئيسية لتطبيق توكلنا.
- يتم فتح “الخدمات”.
- نجد ضمن الخدمات استخراج خدمات التعليم واستخراج نتائج اللاب الدراسية يتم اختيارها.
- نجد وصف الخدمة في نتائج الطلاب.
- يتم النقر على ايقونة “أبلغني” عند تحديث النتائج.
- يصل لولي الأمر إشعار الإعلان عن النتائج فور اعتماد النتيجة.
الوسوم
روابط استخراج نتائج الطلاب 1443 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحتها وتفعيل استخراج نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية من خلالها، حيث يترقب الطلاب ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442-1443 ابتداء من الخميس 25 نوفمبر 2021، ويكون الدخول كبير على النظام التعليمي المركزي، نظام نور المركزين ولذلك تيسيرا على المستخدمين من الطلاب واولياء الأمور قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة عدد من الروابط يمكن للطالب معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول من خلالها.“المتوسطة والثانوية” روابط استخراج نتائج الطلاب 1443 (نظام نور – توكلنا – النفاذ الوطني – أبشر )
وقد أنهت وزارة التعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل المتوسطة والثانوية مساء الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 وأعلنت الانتهاء التام من الاختبارات الحضورية وعبر منصة مدرستي الإلكترونية، وبدا المعلمين في تصحيح أوراق الطلاب فور أن قام الطالب بالانتهاء من الاختبار، وذلك لتسريع أعمال المراجعة ورفع النتائج على نظام نور المركزي، ويكون البحث كبير على رابط استخراج نتائج نور ابتداء من يوم الخميس 25 نوفمبر ولذلك قامت وزارة التعليم بإتاحة عدد من المنصات الإلكترونية لاستخراج نتائج الطلاب والتي يكون منها الدخول بحساب ولي الأمر.روابط استخراج نتائج الطلاب 1443
- رابط نظام نور التعليمي لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق والرقم السري للطالب.
- منصة توكلنا الإلكترونية والتي يتم استخراج نتائج الطالب عبر حساب المستخدم على المنصة (بالرقم السري له ورقم الهوية الوطنية).
- منصة النفاذ الوطني الموحدة والتي يمكن الدخول عليها منفردة أو من خلال صفحة نظام نور للنتائج.
- تسجيل دخول منصة ابشر الإلكترونية من خلال تسجيل اسم المستخدم عليها ورمز الدخول.
- ويتيح النظام المركزي إمكانية استخراج نتائج الطلاب في حال تم نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم.
- كما يمكن استخراج نتائج الطالب بحساب قائد الفصل أو على حساب قائد المدرسة، في حال نسي البريد الإلكتروني الخاص به.
يمكن للطلاب استخراج النتائج عبر تطبيق توكلنا الذي يتم تنزيله من جوجل بلاي على الهاتف النقال أو على جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على الموقع نفسه ويتم الدخول بالخطوات التالية:
- يتم الدخول بحساب ولي الأمر على تطبيق توكلنا.
- يقوم بإدخال لمة المرور.
- يتم استخدام التالي.
- يمكن تعيين كلمة مرور جديدة أو تحديث تحديث رقم الجوال أو عمل حساب، كلها خيارات متاحة.
- يتم استخدام “التالي”.
- يقوم بإدخال رمز التحقق الذي يصل لولي الأمر على رقم الجوال.
- تفتح الصفحة الرئيسية لتطبيق توكلنا.
- يتم فتح “الخدمات”.
- نجد ضمن الخدمات استخراج خدمات التعليم واستخراج نتائج اللاب الدراسية يتم اختيارها.
- نجد وصف الخدمة في نتائج الطلاب.
- يتم النقر على ايقونة “أبلغني” عند تحديث النتائج.
- يصل لولي الأمر إشعار الإعلان عن النتائج فور اعتماد النتيجة.
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