روابط استخراج نتائج الطلاب 1443 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحتها وتفعيل استخراج نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية من خلالها، حيث يترقب الطلاب ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442-1443 ابتداء من الخميس 25 نوفمبر 2021، ويكون الدخول كبير على النظام التعليمي المركزي، نظام نور المركزين ولذلك تيسيرا على المستخدمين من الطلاب واولياء الأمور قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة عدد من الروابط يمكن للطالب معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول من خلالها.

“المتوسطة والثانوية” روابط استخراج نتائج الطلاب 1443 (نظام نور – توكلنا – النفاذ الوطني – أبشر )

وقد أنهت وزارة التعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل المتوسطة والثانوية مساء الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 وأعلنت الانتهاء التام من الاختبارات الحضورية وعبر منصة مدرستي الإلكترونية، وبدا المعلمين في تصحيح أوراق الطلاب فور أن قام الطالب بالانتهاء من الاختبار، وذلك لتسريع أعمال المراجعة ورفع النتائج على نظام نور المركزي، ويكون البحث كبير على رابط استخراج نتائج نور ابتداء من يوم الخميس 25 نوفمبر ولذلك قامت وزارة التعليم بإتاحة عدد من المنصات الإلكترونية لاستخراج نتائج الطلاب والتي يكون منها الدخول بحساب ولي الأمر.

رابط نظام نور التعليمي لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق والرقم السري للطالب.

منصة توكلنا الإلكترونية والتي يتم استخراج نتائج الطالب عبر حساب المستخدم على المنصة (بالرقم السري له ورقم الهوية الوطنية).

منصة النفاذ الوطني الموحدة والتي يمكن الدخول عليها منفردة أو من خلال صفحة نظام نور للنتائج.

تسجيل دخول منصة ابشر الإلكترونية من خلال تسجيل اسم المستخدم عليها ورمز الدخول.

ويتيح النظام المركزي إمكانية استخراج نتائج الطلاب في حال تم نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم.

كما يمكن استخراج نتائج الطالب بحساب قائد الفصل أو على حساب قائد المدرسة، في حال نسي البريد الإلكتروني الخاص به.

روابط استخراج نتائج الطلاب 1443كيفية استخراج النتائج عبر منصة توكلنا

يمكن للطلاب استخراج النتائج عبر تطبيق توكلنا الذي يتم تنزيله من جوجل بلاي على الهاتف النقال أو على جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على الموقع نفسه ويتم الدخول بالخطوات التالية: