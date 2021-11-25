القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال قائد العمليات طالب الموسوى، فى بيان، إن قواتنا انطلقت بعملية أمنية واسعة من 3 محاور بالتعاون مع قطعات الجيش لتفتيش المنطقة الجبلية المحصورة بين تقاطع النقشبندية الواقعة شمال ناحية جلولاء وتقاطع الخضران شمال ناحية قرة تبة فى ديالى".

وأضاف الموسوى، أن المنطقة، التى انطلقت فيها العمليات لم تنفذ فيها سابقا أى واجب أمنى بسبب تضاريسها الطبيعية الصعبة وتعرف بمنطقة جبلية متكسرة، لافتا إلى أن العملية تنفذ عبر 3 محاور الأول شرقى يقودها اللواء 20 ومحور ثانى وسطى يقودها اللواء 23 واللواء 110 ومحور ثالث غربى يقودها اللواء 4 واللواء 24 وبإسناد الصنوف الأخرى فى قيادة عمليات ديالى وطيران الجيش.