أحمد الريسى أول عربى يتولى رئاسة الإنتربول

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، بأن اللواء الريسى يصبح بذلك أول شخصية عربية تتولى المنصب الرفيع، كما يترأس الريسى اللجنة التنفيذية لـ"الإنتربول" التى تتولى تمثيل المنظمة الدولية، وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة.
وأوضحت أن اللجنة تتكون من رئيس و3 نواب للرئيس، و9 مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم، مضيفة أنه قبل فوزه برئاسة الإنتربول، خاض اللواء الريسى تجربة قوية فى أروقة المنظمة الدولية، فهو عضو نشط فى اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث ظل ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
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