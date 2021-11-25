أخبار اليمن : وصول طائرة شحن أممية إلى مطار صنعاء

وصول طائرة شحن أممية إلى مطار صنعاءوصلت، اليوم، إلى مطار صنعاء الدولي، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تحمل على متنها لقاحات خاصة بالأطفال دون العام.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن الشحنة تحتوي على 50 ألفاً و550 فيالة خاصة بلقاح البي سي جي و100 ألف فيالة من القاح الثنائى بالإضافة إلى 100 ألف فيالة من لقاح شلل الحقن و 910 آلاف و500 فيالة من لقاح الروتا .

وأشار إلى أن اللقاحات تستهدف الأطفال ما دون العام وتستخدم للتطعيم الروتيني في جميع المرافق الصحية بالجمهورية.

وتلقت طائرة الشحن من نوع 727 بوينغ كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكداً جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.