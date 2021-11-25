نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2021-2022 شروط التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص إطلاق استمارة التقديم على الكليات العسكرية 2021 بالعراق ، حيث أعلنت وزارة الدفاع إتاحة استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2021 ، وذلك لجميع خريجي الإعدادية للالتحاق بالكليات العسكرية في العراق، وذلك وفقاً لشروط التقديم على وزارة الدفاع ٢٠٢١ ، هذا وسوف نتعرف على هذه الشروط ، بالإضافة إلى وضع رابط استمارة التقديم على الكليات العسكرية من أجل ملء استمارة التطوع بوزارة الدفاع العراقية لجميع خريجي الإعدادية.

استمارة التقديم على وزارة الدفاع

استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2021-2022 ، وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بياناً على لسان المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيي رسول، وذلك أمس الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2021 ، دعت خلاله جميع خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها علمي أدبي تجاري صناعي من الراغبين في التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية الأولى إلى تقديم على وزارة الدفاع.

وبينت الوزارة أنها سوف تستقبل التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني 2021 ، حيث أكدت أن عمليات ملء استمارة التقديم على وزارة الدفاع تستمر حتى يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر، وذلك عبر رابط موقع وزارة الدفاع على الإنترنت.

شروط التقديم على وزارة الدفاع 2021-2022

وقد تم الإعلان عن شروط التقديم على وزارة الدفاع 2021-2022 ، والتي جاء على رأسها أنه يُشترط على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين، كما اشترطت وزارة الدفاع أن يكون المتقدم من خريجي الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي بمعدل 70% فما فوق، ونستكمل معكم باقي الشروط كما هو موضح أدناه.

رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع

من خلال الدخول عبر ( الرابط التالي )، يُمكنكم ملئ استمارة التقديم على الكليات العسكرية ، كما يُمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل الهامة حول معرفة التعليمات التي تم التوضيح عليها فيما يخص المواليد التي متاح لها التقدم التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية ، والمزيد من التفاصيل بخصوص هذا الشأن.