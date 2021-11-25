نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكومتنا mg.hakomitna.ly رابط تسجيل منظومة الزواج في ليبيا 2021 فتح باب التسجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة mg.hakomitna.ly رابط تسجيل منظومة الزواج في ليبيا التي قامت حكومة الوفاق الليبية بإقرارها للتشجيع على الزواج وحل مشكلات المقبلين على الزواج، حيث تقوم بتوفير مبالغ كبيرة من المال كبداية لإنهاء المصروفات الأولية لهذا الزواج، ووضعت الحكومة عدد من الشروط التي يكون على الراغبين في التسجيل الالتزام بها بشكل كامل لضمان قبول التسجيل في المنصة وتنزيل مبالغ الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين منها، وقد قامت حكومة الوفاق بطرح المبادرة القومية من قبل وتكون تلك هي المرة الثانية التي يتم طرح المبادرة فيها.

حكومتنا mg.hakomitna.ly رابط تسجيل منظومة الزواج في ليبيا 2021 فتح باب التسجيل الجديد

وتسعى الحكومة الليبية في ظل الظروف المعيشية والاجتماعية للبلاد في الوقت الحالي إلى الحصول على دعم وتأييد الشعب، حيث تسعة لتفير عدد من الفرص والمنح التي يتم تقديمها إليهم، وخاصة المقبلين على الزواج، حيث قامت الحكومة بدراسة أخيرة ثبت فيها ارتفاع في نسب العنوسة بين الشباب من الجنسين وقررت وضع وتقديم يد العون لهم، فقد قامت الوزارة ببحث الية صرف دعم نقدي لهؤلاء الشاب يساعد في مصروفات الزواج ونفقاته ليقوم بتيسير الزواج بين الليبيين.

منظومة الزواج الليبية

أطلقت حكومة الوفاق هذا المشروع الوطني من قبل وقد اقبل عليه مئات الآلاف من الشباب وتم دراسة حالات كل المسجلين لدى موقع حكومتنا، وأعلنت منذ فترة عن أسماء المستفيدين من المبالغ النقدية في المنظومة، وبعد نجاح الرحلة الأولى أعلنت الوزارة إطلاق المرحلة الثانية من دعم الدولة لشبابها المقبل على إنشاء حياة جديدة، وقد ارتفع البحث عن الموعد المقرر للإعلان عن المرحلة الثانية من منظومة الزواج، وقد قام الموقع الإلكتروني للمنظومة منذ قليل بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بواقع 20 ألف دينار ليبي للفردـ وقد استفاد من المرحلة الأولى 25 ألف عائلة.

شروط التسجيل في المرحلة الثانية من المنظومة

أعلن السيد الدبيبة عن اقتراب موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من المنظومة الاجتماعية وقد أعلن الموقع الرسمي للحكومة اليوم عن فتح باب التسجيل، ولكن يجب الالتزام بعدد من الشروط:

أن يكون الزوجين المقبلين على الزواج من الجنسية الليبية.

يكون عمر الزوجة المقبلة على الزواج حد أدنى 25 عام ويكون الزوج حد أدنى 30 عام (شرط جديد عن الشروط السابقة بالمرحلة الأولى).

يقوم كلا الزوجين بحضور الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، ويكون هذا شرط إلزامي.

يكون تاريخ عقد الزواج ابتداء من 21 أغسطس 2021.

يجب أن يكون المسجل لم يسبق له الزواج من قبل.

يتم استثناء نسبة 2.5% من ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الشروط.

كيفية التسجيل في منحة الزواج الليبية 2021

قامت حكومة الوفاق اليوم بتفعيل رابط التسجيل في المنحة المقدمة من حكومة الوفاق الليبية ويتم التسجيل فيها بالمستندات بالخطوات التالية: