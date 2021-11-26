موعد مباراة الاهلي اليوم والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ننقل لكم موعد مباراة الأهلي اليوم والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة، حيث يواجه الأهلي النصر اليوم في الأسبوع الثالث عشر على ملعب الامير عبد الله الفيصل وسط ترقب لنتيجة المباراة بينهما، ويطمح جمهور الاهلي والنصر في قدرة فرقهما في التقدم في المراكز في الدوري السعودي.

موعد مباراة الاهلي اليوم والنصر

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي والنصر اليوم في تمام 7:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المرتقب أن يعلق على المباراة كلا من محمد الخامسي وحماد العنزي وتنقل مباراة الأهلي والنصر على قنوات SSC1 SD وكذلك قناة SSC1 HD

ترتيب الدوري السعودي 2021

يحتل الأهلي السعودي المركز السابع في الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة وهو مايعزز أهمية نتيجة مباراة اليوم بين الأهلي والنصر خاصة وأن تحقيق أي فريق الفوز خلال تلك المباراة سيضمن له التقدم للمركز الخامس.

يسعى أهلي جدة إلى الفوز على النصر على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بعد غياب استمر نحو 10 أعوام خاصة وأن الأهلي السعودي يسعى للفوز في ديربي قوي بين الفريقين.

غياب عمر السومة عن مواجهة النصر

كان المديرالفني للأهلي السعودي قد تلقى خبرا مؤسفا بغياب عمر السومة، وكان السومة قد انضم للأهلي السعودي من أجل دعم الهجوم السعودي، خاصة في ظل مشاركة محمد خبراني مع عبد الباسط هندي في الدفاع.

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

من المرتقب أن يشارك محمد الربيعي في حراسة مرمى أهلي جدة، بينما يشارك اليوسكي وعبد الباسط هند ومحمد خبراني وحمدي النقاز في الدفاع، ويأتي في الوسط نوح الموسى وعل الأسمري ومحمد المجحد وعبد الرحمن غريب والحسن نداو بينما في الهجوم يشارك كلا من هيثم عسيري أو سليمان المؤشر.

ترقب نتيجة مباراة الأهلي والنصر اليوم

هذت ويترقب الجمهور السعودي نتيجة مباراة الأهلي والنصر السعودي اليوم في الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي في ظل قوة الأهلي السعودي ومحاولاته للسيطرة على المباراة من البداية والوصول بالنتيجة إلى الفوز بأي نتيجة من أجل تحقيق التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم ونتابع معكم النتيجة بشكل متجدد.