مباراة النصر السعودي ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والتشكيل 1443

مباراة النصر السعودي ضد الأهلي، يقام مساء اليوم واحدة من المباريات الهامة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تلعب المباراة علي ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وتعتبر هذه المباراة من بين مواجهات الدوري السعودي للأندية للمحترفين، ويعد هذا الكلاسيكو من ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة، ويحل الأهلي ضيفاً علي النصر ولم يخسر في أخر أربعة مواجهات ضد النصر علي هذا الملعب، ويمر فريق النصر بظروف عصيبة وتغييرات كبيرة علي المستوي الإداري والفني، حيث يتولى القيادة الفنية المدرب سالازار والذي تولي بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وسوف نوضح لكم تفاصيل التشكيل الخاص بالفريقين وموعد مباراة النصر السعودي ضد الأهلي.

تشكيل الأهلي اليوم ضد النصر

في حراسة المرمى: محمد الربيعي.

في خط الدفاع: أليوسكي، اللاعب دانكلير، اللاعب عبد الباسط هندي والتونسي حمدي النقاز.

في خط الوسط: فيليب براداريتش، اللاعب محمد المجحد، علي الأسمري، عبد الرحمن غريب واللاعب الحسن نداو.

وفي خط الهجوم: عمر السومة.

تشكيل النصر ضد الأهلي

بحراسة المرمى يلعب: نواف العقيدي.

وفي خط الدفاع يلعب: اللاعب سلطان الغنام، اللاعب محمد آل فتيل، اللاعب عبد الإله العمري، محمد قاسم.

وفي خط الوسط المدافع: اللاعب عبد الله الخيبري، اللاعب عبد المجيد الصليهم.

ويلعب في خط الوسط المهاجم: كل من اللاعب تاليسكا، سامي النجعي، اللاعب المحترف ماشاريبوف.

وفي خط الهجوم: فينست أبو بكر.

ما هو موعد مباراة الأهلي والنصر؟

يلعب الأهلي ضد نظيره النصر في يوم الجمعة الموافق يوم 26-11-2021 من بين منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتلعب المباراة بين كل من الفريقين علي ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة الـ6:40 بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة 7:40 بتوقيت مكة المكرمة بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر؟

تلعب المباراة ويتم نقلها من خلال بث مجموعة القنوات الرياضية SSC Sport، علي القناة الأولي SSC SPORT 1HD، وسوف يعلق علي أحداث اللقاء المعلق الرياضي حماد العنزي والمعلق محمد الخامسي على التردد الصوتي الآخر.