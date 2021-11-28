البحرين تدرج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا

ذكرت وكالة أنباء البحرين، ليلة الأحد، نقلا عن بيان لشؤون الطيران المدني، أنه تقرر إدراج 4 دول إفريقية جديدة على القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.
وأضافت الوكالة أن الدول هي مالاوي، وموزمبيق، وأنغولا، وزامبيا، إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا وعددها ست دول، ليرتفع العدد الإجمالي للدول المدرجة إلى 10 دول.
وقالت إن القرار يستثني المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.
ومن بين الدول التي أدرجتها البحرين سابقا في قائمة الدول الحمراء جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.
يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك، من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.
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