أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي البرلمان حسن هفج بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي البرلمان حسن هفج بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ خالد سود هفج رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي، عضو اللجنة الدائمة المحلية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية بني قيس بحجة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ حسن سود هفج عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس النواب، بمناقب الفقيد الذي يعد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في حجة، ومن الساعين لإصلاح ذات البين في أوساط المجتمع، منوهاً بإسهامات الفقيد وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للبرلماني حسن سود هفج، وإخوانه وكافة آل هفج بمديرية بني قيس محافظة حجة في هذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".