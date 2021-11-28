شروط تمويل الراجحي الإضافي من صندوق التنمية الاجتماعية 2022

تمويل الراجحي الإضافي من صندوق التنمية، أعلن مصرف الراجحي بالسعودية عن توفير التمويل الإضافي للعملاء من خلال صندوق التنمية الاجتماعية، وذلك لمن تتوافر بهم شروط مصرف الراجحي المحددة من أجل الحصول على القرض وبشكل خاص العملاء المستفيدين من برنامج سكني، كما أن ضوابط التمويل الإضافي من الراجحي وفقًا لما ذكره المصرف فهي تطبق على من تتوافر بهم الضوابط الائتمانية، مع العلم أن هذا التمويل من الراجحي تنطبق به كافة قواعد الشريعة الإسلامية لجميع العملاء ونعرفكم فيما يلي بالمزيد من التفاصيل حول التمويل الإضافي من الراجحي.

التقديم على التمويل الإضافي من الراجحي

وذكر بنك الراجحي أن من له الحق في الحصول على تمويل الراجحي الإضافي هم من صدر بشأنهم القبول من المقام السامي، مع العلم أن قيمة القرض أو التمويل المقدمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أي حوالي نصف مليون ريال سعودي وهذا لمن لهم الأحقية في الحصول على التمويل.

كما وقد أوضح المصرف آلية التمويل العقاري والتي توضح المواطنين الطريقة الصحيحة من أجل الحصول على التمويل، حيث يقوم المصرف بشراء العقار المرغوب ويقوم بدوره في تسديد قيمته الفعلية بدلًا من العميل وهذا من خلال صندوق التنمية الاجتماعية العقاري، حيث يقوم بسداد القيمة عن المواطن وذلك بعد معرفة المصرف بهذا الشأن.

حيث يتم دفع المبلغ السابق ذكره وهو 500 ألف ريال للعميل، كما ويمكن أن يحصل العميل المنطلق به شروط التمويل بالقيام بسداد لأقسام في وقت مبكر، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل بهذا الصدد بعد التواصل مع مصرف الراجحي.

تفاصيل التمويل العقاري من الراجحي من صندوق التنمية

وبين مصرف الراجحي المزيد من التفاصيل الخاصة بالتمويل الإضافي وهي أن للعميل القدرة على بيع العقار قبل أن يتم تسديد قيمته بالكامل ولكن يجب على المواطن بتلك الحالة أن يقوم بدفع أصول المبالغ المطلوبة المحدد تبع نظام السداد المبكر، حيث يقوم المصرف في تلك الحالة بتحويل ملكية العقار إلى العميل مباشرةً.