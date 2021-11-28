هل التسجيل في حساب المواطن مفتوح الآن 1443؟ خطوات تسجيل الدخول وتحديث البيانات

تساؤل هل التسجيل في حساب المواطن مفتوح أم لا من أكثر أنواع الأسئلة التي يتم تداولها بشكل كبير في السعودية، لأن حساب المواطن من أكثر أشكال الدعم الحكومي التي يستفيد منها عدد كبير من الأفراد السعوديين، ممن لديهم مقدار محدود أو متوسط من الدخل، ويساعدهم هذا الدعم الحكومي على توفير كافة أنواع الاحتياجات الضرورية لهم، وتحسين مستواهم المادي ومستواهم الاقتصادي.

هل التسجيل في حساب المواطن مفتوح

يتساءل المواطنين باستمرار عن موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى، حيث توقف استقبال الطلبات الجديدة منذ الدورة رقم 28 من شهر مارس 2020، وإلى الآن لم يتم إعادة فتح التسجيل ولم يتم تحديد موعد له.

حيث تعمل الحكومة السعودية على دراسة جميع المستفيدين والمراجعة الشاملة، والهدف هو التأكد من وصول مبلغ الدعم إلى من يستحقونه بالفعل، مع ضبط جميع الشروط الواجبة للحصول على هذا الدعم، وفور فتح باب التسجيل مرة أخرى سوف نخبركم من خلال موقعنا.

تسجيل الدخول حساب المواطن

يمكن إنشاء حساب على الموقع بصورة إلكترونية، وكذلك يمكنك تسجيل الدخول به بكل سهولة للاستعلام عن الدفعات أو تحديث بياناتك، وتتمثل خطوات إنشاء الحساب في اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت.

الضغط على التسجيل.

كتابة كل البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ ميلادك، وغيرها من بيانات.

اضغط على الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

اضغط على تسجيل، اكتب كلمة المرور التي تم إرسالها إليك عبر الجوال.

سوف تصل إليك رسالة بنجاح التسجيل.

قم بتعيين كلمة المرور الدائمة، اسم المستخدم للدخول إلى الموقع من خلالهم في كل مرة.

سجل البيانات الخاصة بالتابعين، ارفع المستندات المطلوبة.

اضغط على تسجيل، سوف يصل إليك إشعار برقم المعاملة.

تحديث حساب المواطن

يتم تحديث حساب المواطن في حالة تغيير أي بيانات لدى المستفيد، حتى لا يتعرض إلى إيقاف الدعم، وتتمثل خطوات التحديث في التالي: