اسعار باقات الحجر المؤسسي السعودي 1443 والفئات المُستثناة من حجر المؤسسات

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دليل اسعار باقات الحجر المؤسسي السعودي 1443 حيث تم تطبيق الحجر المؤسسي في المملكة العربية السعودية، ومعناه أن يتم استضافة من يأتون إلى المملكة من الخارج من خلال المنافذ الجوية، ويتم استضافتهم في مجموعة من الأماكن المحددة للحجر الصحي الذي يتم على نفقتهم الخاصة، والهدف هو منع انتشار أي أمراض معدية من خلال التخالط، وتتمثل مدة الحجر الصحي في 7 أيام تبدأ منذ القدوم إلى المملكة.باقات الحجر المؤسسي للدخول إلى السعودية
عبارة عن باقات للدخول إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الباقات الكثير من أنواع الخدمات، ومنها توفير وجبات الطعام، الفحوصات التي يتم إجراؤها لفيروس كورونا، الإقامة 4 ليالي، وهناك 3 أنواع من الباقات التي تتوفر في السعودية، ويختلف سعر كل باقة منهم باختلاف الخدمات الفندقية بها، وهذه الباقات هي:
- باقات 3 نجوم للحجر المؤسسي.
- باقة 4 نجوم للحجر المؤسسي.
- باقات 5 نجوم للحجر المؤسسي.
تختلف أسعار الباقات التي تتوفر في الفنادق المعتمدة، حيث توجد 3 باقات للحجر المؤسسي، وتتراوح الأسعار التي تتوفر بهم في التالي:
- باقة 3 نجوم للحجر الصحي يصل متوسط سعرها إلى حوالي 3.000 ريال سعودي.
- باقات 4 نجوم يصل متوسط السعر بها إلى مبلغ 5.000 ريال سعودي.
- باقة 5 نجوم للحجر الصحي يبلغ متوسط السعر بها حوالي 7.000 ريال سعودي.
يتم استثناء الفئات الحالية من الحجر الصحي:
- المواطنين والمواطنات السعوديين.
- زوجة المواطن السعودي، زوج المواطنة السعودية، أبناء المواطن أو المواطنة، العمالة المنزلية التي تكون مرافقة لهم.
- العمالة المنزلية التي تكون غير محصنة ومرافقة إلى مقيم محصن.
- مرافق المحصن الذي يكون عمره أقل من 18 عام.
- الوفود الرسمية.
- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، الدبلوماسيين، عائلاتهم، المقيمين معهم، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة لهم.
- أطقم الملاحة الجوية.
- جميع من لهم علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.
- يجب أن يكون لدى الضيف رمز سجل ساري الصلاحية، لكي يتمكن من الحصول على باقة الحجر المؤسسي.
- أن يتم التحقق من أهليته للسفر.
- أن يتم تسجيله في تطبيق توكلنا بعد تحميله لديه على الهاتف.
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دليل اسعار باقات الحجر المؤسسي السعودي 1443 حيث تم تطبيق الحجر المؤسسي في المملكة العربية السعودية، ومعناه أن يتم استضافة من يأتون إلى المملكة من الخارج من خلال المنافذ الجوية، ويتم استضافتهم في مجموعة من الأماكن المحددة للحجر الصحي الذي يتم على نفقتهم الخاصة، والهدف هو منع انتشار أي أمراض معدية من خلال التخالط، وتتمثل مدة الحجر الصحي في 7 أيام تبدأ منذ القدوم إلى المملكة.باقات الحجر المؤسسي للدخول إلى السعودية
عبارة عن باقات للدخول إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الباقات الكثير من أنواع الخدمات، ومنها توفير وجبات الطعام، الفحوصات التي يتم إجراؤها لفيروس كورونا، الإقامة 4 ليالي، وهناك 3 أنواع من الباقات التي تتوفر في السعودية، ويختلف سعر كل باقة منهم باختلاف الخدمات الفندقية بها، وهذه الباقات هي:
- باقات 3 نجوم للحجر المؤسسي.
- باقة 4 نجوم للحجر المؤسسي.
- باقات 5 نجوم للحجر المؤسسي.
تختلف أسعار الباقات التي تتوفر في الفنادق المعتمدة، حيث توجد 3 باقات للحجر المؤسسي، وتتراوح الأسعار التي تتوفر بهم في التالي:
- باقة 3 نجوم للحجر الصحي يصل متوسط سعرها إلى حوالي 3.000 ريال سعودي.
- باقات 4 نجوم يصل متوسط السعر بها إلى مبلغ 5.000 ريال سعودي.
- باقة 5 نجوم للحجر الصحي يبلغ متوسط السعر بها حوالي 7.000 ريال سعودي.
يتم استثناء الفئات الحالية من الحجر الصحي:
- المواطنين والمواطنات السعوديين.
- زوجة المواطن السعودي، زوج المواطنة السعودية، أبناء المواطن أو المواطنة، العمالة المنزلية التي تكون مرافقة لهم.
- العمالة المنزلية التي تكون غير محصنة ومرافقة إلى مقيم محصن.
- مرافق المحصن الذي يكون عمره أقل من 18 عام.
- الوفود الرسمية.
- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، الدبلوماسيين، عائلاتهم، المقيمين معهم، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة لهم.
- أطقم الملاحة الجوية.
- جميع من لهم علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.
- يجب أن يكون لدى الضيف رمز سجل ساري الصلاحية، لكي يتمكن من الحصول على باقة الحجر المؤسسي.
- أن يتم التحقق من أهليته للسفر.
- أن يتم تسجيله في تطبيق توكلنا بعد تحميله لديه على الهاتف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار باقات الحجر المؤسسي السعودي 1443 والفئات المُستثناة من حجر المؤسسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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