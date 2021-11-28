فعالية ‏”At Hack” في ⁧ واجهة الرياض أكبر تجمع لشركات الأمن السيبراني

انطلقت اليوم فعالية ‏”At Hack” في ⁧ واجهة الرياض أكبر تجمع للشركات في مجال الأمن السيبراني عالمية ومحلية ، تضم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات، مقدمة من كبرى الشركات العالمية لعرض أبرز الخدمات والمنتجات في مجال تقنية المعلومات، في مجال واحد لعدد من المجالات .

فعالية ‏”At Hack” في ⁧ واجهة الرياض

تضم الفاعلية مجموعة من الأنشطة من أهمها التدريب، والهندسة العكسية والتشفير والدفاع عن الشبكات من يوم 28-30 نوفمبر في واجهة الرياض تبدأ الفاعلية في تمام الساعة 3:00 مساءً. ويكون البرنامج على النحو الآتي:

3:00 – 3:30 أهم تهديدات الاختراق التي نواجهها في عام 2022 يحاضر براين سيلي.

4:35- 5:05 مستقبلنا الآمن في الكوانتم. يحاضر جايا يالو.

5:45 – 6:05 : الهجوم ضد الوقت أدم لوري .

قاعة ورش العمل : 5:30 م ما بعد الكوانتم التشفير قادم يحاضر جان فيلب .

الجزء الثاني:

مسرح القمة التنفيذية 6:05 – 6:35 سحب مليار دولار.

7:50 -8:20 العودة إلى الأساسيات ريكاردو لافوس.

9:00 – 10:00 الفريق الأحمر – الدفاع خير وسيلة للهجوم. في قاعة ورش العمل

7:00 -7:50 أكثر من 20 طريقة لتجاوز آليات خصوصية macos الخاصة بك.

رابط حجز فاعلية ” At Hack “

يمكن الحجز في فاعلية At Hack بالخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع حجز الفاعلية .

البدء في تسجيل البيانات الشخصية .

والموافقة على الشروط والأحكام.

والنقر على أيقونة التسجيل.

حضور الفاعلية مجانًا للمسجلين.

لا تنسى إبراز حالتك الصحية في تطبيق توكلنا عند وصولك لمكان الفاعلية .

موسم الرياض 2021

يتسم موسم الرياض 2021 بالتميز حيث انطلقت العديد من الفاعليات الجذابة المناسبة للجميع كالمعارض والحفلات والمسارح وورش العمل وفاعلية ملاهي الرياض، وسفاري الرياض والكومبات فليد، ومطاعم المربع وغيرها الكثير ومن المقرر أن يستمر الموسم حتى مارس 2022، يهدف موسم الرياض لجعل الرياض على خارطة السياحة العالمية وفقًا لرؤية المملكة 2030 والتي تقتضي بالبحث عن موارد أخرى للدخل الوطني بعيدًا عن النفط.

فاعليات موسم الرياض

من أهم فاعليات موسم الرياض الآتي: