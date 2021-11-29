منصة الدعم والحماية الاجتماعية.. شروط الاستحقاق وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تزداد عمليات البحث في هذه الفترة عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك يرجع إلى ما أعلنته الحكومة السعودية بأن عملية التسجيل في النظام الاجتماعي المطور قد بدأت بالفعل، حيث تتم عملية التسجيل في هذا النظام من خلال الدخول على هذه المنصة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بطرح منصة الدعم والحماية، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للموطنين بشكل أسهل، فهذه المنصة خاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، والذي سينتهي في يوم 15 مايو 2022.

طريقة التسجيل في المنصة

تتم عملية التسجيل في هذه المنصة بالشكل المطلوب من خلال الالتزام بهذه الخطوات الآتية:

بعد دخول المتقدم على الصفحة الرئيسية للمنصة، فبعدها يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد،

ومن ثم تأتي خطوة تعبئة البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخاله لتاريخ ميلاده، ورقم الهوية، واسمه، وكلمة السر ورقم هاتفه.

وبعد ذلك يقوم بكتابة كود التحقق من البيانات، والذي يتواجد أمامه بالصفحة.

ثم بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة التسجيل.

وبتالي تتم عملية التسجيل في المنصة بالشكل المطلوب دون أي أخطاء.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت الوزارة مجموعة من شروط الضمان الاجتماعي التي يجب توافرها في كل متقدم لهذه المبادرة، وسيتم عرض هذه الشروط بالشكل الآتي:

لابد أن يكون المتقدم صاحب الجنسية السعودية، كما يجب أن يكون لديه إقامة دائمة بالمملكة.

ويشترط بألا يكون معدل عمره أقل من 35 سنة.

ولابد أيضًا ألا يكون منتمي لمؤسسات القطاع الخاص أو العام.

ومن ناحية أخرى نجد أنه لابد ألا يكون حاصلًا على راتبه شهري يفوق قيمة الدعم الذي سيتحصل على عليه من النظام الاجتماعي المطور.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما سردنا أيضًا الخطوات الخاصة بالتسجيل فيها، لكي يتم الاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه النظام الاجتماعي المطور.