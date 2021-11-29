"عواقب وخيمة".. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر "أوميكرون"

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من خطر المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، قائلة إن احتمال انتشاره عالميا "مرتفع".

وأوضحت المنظمة أنه "قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتمادا على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة".

واعتبرت أن "أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة".