برلمان السويد يصوت على تولى ماجدالينا أندرسون رئاسة الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - يصوت البرلمان السويدى، اليوم الإثنين، على تصويت ثقة جديد لإعادة السياسية ماجدالينا أندرسون إلى رئاسة الوزراء، وذلك بعد أيام قليلة من انتخابها رئيسة لوزراء السويد وإجبارها على الاستقالة بعد ذلك بساعات قليلة.





وبحسب التقارير، تتمتع السياسية الاشتراكية الديمقراطية بفرصة جيدة للفوز فى التصويت اليوم، إذ تحتاج أغلبية بسيطة، فى حين أعربت الأحزاب التى انتخبتها الأسبوع الماضى عن دعمها المستمر لـ أندرسون، البالغة من العمر 54 عامًا. وتعد ماجدالينا أندرسون أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة وزراء السويد، إلا أنها اضطرت للاستقالة من منصبها بعد ساعات قليلة من انتخابها، الأربعاء الماضى، عندما قرر حزب الخضر التخلى عن الحكومة الائتلافية مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى. وجاء قرار حزب الخضر بالتخلى عن الائتلاف، احتجاجًا على اعتماد اقتراح موازنة بديلة تمت صياغتها بمشاركة حزب "ديموقراطيو السويد" اليمينى المتطرف، وهو ما اعتبره حزب الخضر خطًا أحمر.

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