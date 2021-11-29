سويسرا ترصد أول حالة إصابة محتملة بالسلالة أوميكرون

ذكرت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا، مع تشديد البلاد القيود على دخولها للحيلولة دون انتشار وصول تلك السلالة.
وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد إن الحالة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب أفريقيا قبل نحو أسبوع.
وأضاف أن الفحوص ستوضح الموقف في الأيام المقبلة.
وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم.
وتشمل القائمة أستراليا والدنمرك وبريطانيا وجمهورية التشيك وجنوب افريقيا وإسرائيل.
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