في خبر عاجل قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دعوتها لعدد 473 من الأشخاص الذي تقدموا على الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الوزارة من قبل وقاموا بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، حيث دعتهم الوزارة من أجل إجراء المقابلة الشخصية من أجل تحديد ما إن كان هؤلاء الأشخاص مقبولين في الوظائف أم لا، حيث أشارت الوزارة في بيان رسمي قائلة: “دعت وزارة الحج والعمرة السعودية 473 متقدم على الوظائف الشاغرة “بند المستخدمين” والتي كان تم الإعلان عنها سابقًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في تاريخ 27 من ربيع الأول لعام 1443 هـ وذلك من أجل عمل المقابلة الشخصية على الوظيفة.

وزارة الحج والعمرة تدعو المتقدمين على الوظائف لإجراء المقابلة الشخصية

كما أشارت أيضًا وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إلى أنه على جميع الأشخاص المتقدمين على الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الوزارة من قبل مراجعة كافة وسائل الاتصال التي قاموا بتسجيلها أثناء تسجيل البيانات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتسجيل على الوظائف الشاغرة، حيث دعت جميع المتقدمين على الوظائف بمراجعة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي قاموا بتسجيله عبر منصة توظيف التابعة للوزارة وبوابة الحج والعمرة وذلك من أجل معرفة الميعاد الرسمي الخاص بإجراء هذه المقابلة الشخصية حيث ستكون المقابلة بشكل فردي لكل متقدم على هذه الوظائف.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودي قد أعلنت عن عدد من الوظائف الشاغرة لعدد كبير من الأشخاص في المملكة وتقدم عدد من الأشخاص في المملكة على هذه الوظائف الشاغرة وذلك عبر موقع منصة توظيف التابع لبوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية، وكانت الوزارة قد أعلنت من البداية أنه يجب على جميع المتقدمين القبول في المقابلة الشخصية حيث يعتبر اجتياز المقابلة شرط أساسي من أجل الترشح للوظائف وليس القبول بشكل نهائي، حيث أكدت الوزارة على أنه في حال اجتياز هذه المقابلة الشخصية لا يعني القبول النهائي في الوظيفة ولكن يتم الترشيح لها ثم يتم عمل اختبارات أخرى من أجل الحصول على الوظيفة.