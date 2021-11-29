أخبار اليمن : تحذير هام للحاصلين على لقاح كورونا

تحذير هام للحاصلين على لقاح كورونادقت الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى مثل بلجيكا، ووصفت المتحور الجديد بأنه مثير للقلق، كما سلط أطباء من داخل بؤرة المرض الضوء على أعراضه وما ينبغي التركيز عليه خاصة بالنسبة لمتلقي اللقاح إذ أن الأعراض التي جرى رصدها مختلفة بين الأشخاص.

وبحسب صحفية «إكسبرس» البريطانية، فإن هناك نوعين من الأعراض الرئيسية لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا يجب الانتباه لهما إذا كنت تلقيت جرعتي اللقاح، وفقًا لتطبيق «ZOE COVID» الخاص برصد أعراض عدوى فيروس كورونا، وإذا ظهرا على الشخص ينبغي عمل مسحة فورا أو اختبارات كوفيد 19 المعملية.

عرضان يدلان على الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

«إذا تم تطعيمك وبدأت في العطس أو السعال كثيرًا دون تفسير، فيجب عليك البقاء في المنزل وإجراء اختبار Covid 19، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل مع أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض، يعد العطس والسعال من الطرق الرئيسية لانتشار الفيروسات، ولذلك حاول تغطية أنفك وفمك بالمناديل الورقية أو داخل مرفقك لتقليل انتشار القطرات».

ووفقًا للخبراء، فإن أحد الأعراض الرئيسية الأخرى لعدوى Covid هو فقدان حاسة الشم أو التذوق، ولكن مع المتحور الجديد فالإرهاق الشديد عامل رئيسي، والعطس والسعال كثيرًا يمكن أن يكون علامة محتملة على أن شخصًا ما تم تطعيمه مصاب بالمتحور الجديد من COVID-19 «أوميكرون».

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية عقدت يوم الجمعة، اجتماعا خاصا لحشد استجابة دولية لمتحور أوميكرون الجديد، واسمه العلمي B.1.1.529 بسبب عدد الطفرات الكبير بشكل غير عادي، وهناك مخاوف متزايدة من أن المتغير الجديد يتفادى بعض المناعة الممنوحة من اللقاحات وجرى وصفه بأنه «مثير للقلق».

(اليوم السابع)

