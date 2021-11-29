قرعة كأس العالم للأندية.. طريق الأهلي والهلال والجزيرة

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهات "نارية" للأندية العربية، الاثنين، للبطولة المقرر إقامتها في فبراير 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن موعد بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.

وقال الفيفا إن البطولة، التي تشارك فيها 3 فرق عربية، ستقام في الفترة بين 3 و12 فبراير 2022.

ويشارك في البطولة تشلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي ومونتيري المكسيكي والأهلي المصري والهلال السعودي وأوكلاند النيوزيلندي والجزيرة الإماراتي.

مواجهات نارية

وفي الدور الثاني، سيواجه الأهلي المصري مونتيري المكسيكي، في مواجهة "معقدة"، خاصة مع صلابة الخصم المكسيكي.

أما الهلال السعودي، فسيلتقي بالفائز من الجزيرة وأوكلاند، في المواجهة الثانية بالدور الثاني.

موقعة مرتقبة بين تشلسي والهلال

وسيواجه بطل أوروبا تشلسي الإنجليزي، الفائز من الهلال أو الجزيرة أو أوكلاند، وهي موقعة مرتقبة قد تضم الأزرقين، الهلال وتشلسي في نصف النهائي.

أما بالميراس البرازيلي، فوقع أمام الفائز من الأهلي ومونتيري، في نصف النهائي الثاني.