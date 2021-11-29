أختبار الرخصة المهنية 1443 موعد وطريقة التسجيل وشروط الحصول عليها

أختبار الرخصة المهنية 1443 قبل أي شيء يعد هذا الاختبار الوسيلة الرسمية التي حددتها الجهات المعنية وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب لإصدار الرخصة المهنية. وترجع أهميتها إلى أنها الوثيقة التي تمكن حاملها من مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية. فهي وسيلة لتعزيز قدرات المعلمين وتطوير إمكانياتهم للنهوض بمستوي التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

أختبار الرخصة المهنية 1443

فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بعض التعليمات الهامة التي يجب أن يلتزم بها كافة المتقدمين للتسجيل في الاختبار. وقد أكدت علي أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة السعودية وأولها ارتداء الكمامة وأيضا المحافظة علي التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى أظهار الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا عند الحضور للاختبار. فيجب أن يكون المتقدم محصن وقد أكمل جرعات لقاح كورونا المعتمد كاملة وأيضا من ضمن هذه الضوابط:

أولا حصول المتقدم علي المؤهل العلمي المطلوب. ثانيا امتلاك سنوات الخبرة المحددة لكلا من مستويات الرخصة المهنية سواء كان معلم ممارس أو خبير. ثالثا وهو الأهم أجتياز الاختبار الخاص بالرخصة المهنية الجزء التربوي وأيضا الجزء العام مع أهمية الحصول علي الدرجة المطلوبة التي حددتها هيئة التعليم. رابعا وأخيرا التقدم بطلب الرخصة المهنية قبل مرور عام علي نتيجة الاختبار.

موعد التسجيل في الاختبار

فمنذ يومنا هذا الاثنين الموافق 29 من شهر نوفمبر 2021 والموافق 24 ربيع ثاني 1443 هجريا قد بدأ بالفعل التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية. أما أداء اختبار التخصص للرخصة المهنية فسوف يبدأ ف 18/7/1443 وينتهي 25/7/1443. مما يعني أن كلا من شاغلي الوظائف التعليمية سواء من المعلمين أو المعلمات وغيرهم ممن يرغبون في مزاولة مهنة التعليم وأيضا مستوفي الشروط عليهم الخضوع لهذا الاختبار. والذي يتكون من جزأين رئيسيين أولهم تربوي عام لكافة المعلمين والأخر تخصصي يقوم بالتركيز علي مفاهيم وبنية التخصص.

طريقة التسجيل في أختبار الرخصة المهنية

قبل أي شيء فلن يتاح التسجيل لمن اجتاز الاختبار السابق خلال شهر يناير الماضي. ويجب علي المتقدمين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد لحمايتهم.