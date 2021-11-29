أمير قطر يستقبل ولي العهد

دوت الخليج :- استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والوفد المرافق في الديوان الأميري، صباح الاثنين.

وفي بداية المقابلة نقل ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى أخيه سمو أمير قطر وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدًا من التقدم والرخاء.

من جانبه، حمّل أمير قطر، صاحب السمو الملكي ولي العهد، تحياته وتمنياته لأخيه جلالة الملك وتمنياته له بالمزيد من الصحة والعافية وللشعب الأردني الشقيق دوام التطور والنماء.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.