نصر الله: وضع "حزب الله" على لوائح الإرهاب قد يكون مرتبطا بتطورات المنطقة

دوت الخليج :- قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن وضع الحزب على لوائح الإرهاب قد يكون مرتبطا بتطورات المنطقة أو الانتخابات النيابية.

وأشار في كلمة مساء الجمعة إلى أن "وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها".

ودعا اللبنانيين إلى "أن يحولوا استقلالهم إلى استقلال حقيقي وكامل إذا كان شكليا أو ناقصا"، مضيفا أنه "ما دام لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي، فإننا ما زلنا في قلب معركة الاستقلال التي سنواصلها".

وأضاف أنه يجب أن "يأتي يوم يحسم فيه النقاش الذي يتجدد كل عام حول استقلال لبنان عام 1943"، لافتا إلى أن "حزب الله" سيحقق للبنان "استقلالا وسيادة وحرية لا نقاش فيهم".

يذكر أن أستراليا صنفت قبل أيام "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.

وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

المصدر: RT + وكالات