طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ننشر طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وفق الآلية الحديثة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي، حيث تغيرت طريقة احتساب معاش الضمان عن النظام السابق، لذلك يرغب العديد من المستفيدين والمستفيدات في التعرف على الطريقة الجديدة لحساب الضمان الاجتماعي السعودي، وذلك للوقوف على مبلغ معاش الضمان الاجتماعي الذي سيحصل عليه المستحق في حال الاستحقاق، كما يمكن التعرف أيضاً على إجابة سؤال هل يشملني الضمان الاجتماعي الجديد في حال كنت موظفاً أو غيره، فمن خلال ثقفني نوفر الطريقة المطورة والصحيحة لحساب المعاش، بالإضافة إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن بدء سريان النظام المطور للضمان الاجتماعي السعودي 1443، وتم تفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد من قبل من تتوفر لديهم شروط الاستحقاق والأهلية.

وبعد ان تفعيل برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد بدأ التساؤل الأهم في التكرار وهو “كيف أحسب الضمان الاجتماعي؟ وهل يشملني الضمان أم لا؟”، وقبل معرفة إجابة السؤال المطروح، يجب الإطلاع أولاً على شروط استحقاق الضمان الجديد 1443، ويمكنكم معرفة الإجابة من خلال السطور التالية ⇓

أوضحت الوزارة آلية احتساب المعاش الضماني للفرد المستقل والأسرة، حيث يتم احتساب المعاش عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة وهو الدخل الشهري (راتب أو نشاط تجاري)، ثم يتم خصم نسبة 50% من هذا الدخل.

وفي حال الحصول على دخل غير مكتسب (دعم حافز أو حساب المواطن أو ريف أو غيره من برامج الدعم الأخرى)، فيتم إضافة قيمة الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي إلى الـ50% من الدخل الشهري، ويستثنى من إضافة الدخل غير المكتسب دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم يتم بعد ذلك مقارنة مجموع الدخل المكتسب وغير المكتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش الضماني، وقد اعتمدت الوزارة الحد الأدنى للمعاش وفقاً للتالي:

عائل الأسرة 1100 ريال سعودي

التابعين 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

مثال على كيفية حساب معاش الضمان الاجتماعي 1443

في حال وجود مواطن يحصل على مبلغ 4000 ريال من “وظيفة حكومية أو قطاع خاص”، ويتم دعمه من أحد البرامج الحكومية بمبلغ 1126 ريال، ولديه أسرة مكونة من 5 أفراد بالإضافة إلى العائل، فكيف يتم احتساب المعاش الضماني في هذا المثال:

في هذه الحالة سيتم احتساب المعاش وفق التالي (نصف الراتب 2000 + حساب المواطن 1126 = 3126 ريال (مجموع الدخل).

الأسرة مكونة من 6 أفراد يتم احتساب الحد الأدنى للمعاش كالتالي (1100 لعائل الأسرة + 550 لكل تابع x عدد التابعين 5) إذاً 1100 + 2750 = 3850 ريال.

كالتالي (1100 لعائل الأسرة + 550 لكل تابع x عدد التابعين 5) إذاً 1100 + 2750 = 3850 ريال. بذلك يكون إجمالي الدخل هو 3126 ريال.

هو 3126 ريال. الحد المانع للمعاش لأسرة مكونة من 6 أفراد هو 3850 ريال.

لأسرة مكونة من 6 أفراد هو 3850 ريال. الحد الأدنى للضمان الاجتماعي بناءً على عدد أفراد الأسرة هو 3850 ريال.

وبذلك يكون هذا المواطن مستحق لمعاش الضمان الاجتماعي، ويمكنه التقديم على الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالأسفل، وسيتم دراسة الحالة وأهلية الاستحقاق من قبل الوزارة بناءً على البيانات والمعلومات المسجلة عند تعبئة الطلب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم تعبئة الملف الموحد للضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف يحسب الضمان الاجتماعي المطور؟

زادت الاستفسارات حول كيفية احتساب الضمان الاجتماعي الجديد وفق الآلية المعلن عنها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المبلغ المستحق من المعاش في حال القبول بناءً على البيانات المسجلة عند التقديم، حيث أوضحت الوزارة أن الضمان الاجتماعي يتم حسابه كالتالي:

نسبة 50% من الدخل الشهري أو الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب.

يؤخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، وبناءً على ذلك يتم تحديد الحد الأدنى للمعاش والحد المانع للضمان الاجتماعي المطور.

ويتم احتسابه وفق المثال الموضح بالمقال، وبذلك نكون قد عرضنا طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وفق آلية احتساب المعاش الجديدة المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فمن يرغب في معرفة هل يشمله المعاش الضماني من عدمه، فعليه ترك تعليقاً يتضمن (الدخل الشهري + مقدار الدعم من البرامج الحكومية + عدد أفراد الأسرة)، وسيتم الإجابة عليه عبر ثقفني.