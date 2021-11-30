القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 مجاناً على جميع الأقمار وجدول مباريات البطولة

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 من الأمور التي يبحث عنها جميع عشاق كرة القدم العربية خلال الساعات الحالية، وذلك قبل انطلاقة بطولة كأس العرب، والتي تنظمها دولة قطر بعد توقف دام لتسع سنوات متتالية منذ آخر بطولة فازت بها المغربي، وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب لهذا العام على 7 ملاعب مختلفة، ويتنافس 16 منتخباً عربياً على لقب البطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ستنطلق البطولة بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وستقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع كأس العرب 2021 على جميع الأقمار وجدول مباريات البطولة والمجموعات.

القنوات الناقلة لكأس العرب 2021

تقام بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر ضمن استعدادات الفرق العربية للجولات النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وستقام البطولة في دولة قطر بمشاركة 16 فريق عربي، فيما سيغيب جميع اللاعبين المحترفين عن المنتخبات العربية خلال البطولة الحالية، وتبدأ البطولة بداية من اليوم الثلاثاء بـ 4 مباريات تجمع بين كلا من منتخب تونس ومنتخب موريتانيا، وكذلك مباراة العراق وعمان، ومباراة قطر والبحرين، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الإمارات وسوريا، ويذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية قد حصلت على حقوق نقل مباريات كأس العرب عبر قنواتها على النايل سات وعرب سات، كما ستكون البطولة منقولة من خلال قنوات الكأس الرياضية.

مجموعات بطولة كأس العرب 2021

تقسم فرق كأس العرب 2021 إلي 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق عربية، وهي:

المجموعة الأولى: قطر – البحرين – العراق – عمان.

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين.

المجموعة الرابعة : مصر – الجزائر – لبنان – السودان.

جدول مباريات كأس العرب 2021

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب مجاناً

تعد القنوات المجانية التي ستذيع بطولة كأس العرب 2021 قطر من أكثر ما يشغل بال جميع عشاق ومحبي كرة القدم العربية، حيث أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وقنوات الكأس عن نقل بعض مباريات البطولة عبر قنواتها المفتوحة، ويمكنكم استقبال القنوات عبر الترددات الخاصة بها على جميع الأقمار الصناعية.

التردد: 11052

الإستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الإستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحةتردد قناة الكأس المفتوحة على النايل ساتتردد القنوات الناقلة لكأس العرب 2021 على قمر أموس

أعلنت قمر أموس عن نقل كافة أحداث مباريات كأس العرب عبر أحد القنوات الرياضية الخاصة، ويمكن لجميع الجماهير استقبال القناة عبر التردد التالي:

التردد: 10972

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

وفي حال وجود أي من القنوات المفتوحة التي ستذيع مباريات كأس العرب 2021 مجاناً، سنقوم بوضع كافة الترددات الخاصة بها مباشرة، كما سيكون هناك متابعة لكافة أحداث وفعاليات البطولة عبر تحديث مستمر، فتابعونا.