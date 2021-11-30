على المسرح.. زوجة صلاح تخطف الأضواء في حفل "القدم الذهبية"

خطفت ماغي، زوجة نجم الكرة المصري محمد صلاح، الأنظار خلال حفل التتويج بجائزة "القدم الذهبية" (غولدن فوت) لعام 2021، بعد أن تسلمت الجائزة نيابة عنه، رغم أنه كان حاضرا.

وتألقت ماغي بفستان أسود وحجاب أبيض، وصعدت على خشبة المسرح لتسلم الجائزة نيابة عن زوجها، في حضور نادر لها لمثل هذه المناسبات، التي عادة ما يحضرها صلاح برفقة مدير أعماله رامي عباس.

وأثارت هذه الخطوة إعجاب الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها بمثابة "رد جميل" من محمد صلاح لزوجته، لدعمها المستمر له.

يذكر أنه في الوقت الذي أقيم فيه الحفل في إمارة موناكو الفرنسية، كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، على يحصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.