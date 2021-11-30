نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل في مباراة التعليم 2021 بالتعاقد Tawdif.men.gov.ma نموذج رسالة تحفيزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التسجيل في مباراة التعليم 2021 ، يستمر البحث في المملكة العربية المغربية عن رابط التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد Tawdif.men.gov.ma. حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم يوم السبت 1 ديسمبر 2021 تاريخ انطلاق عملية التسجيل في مباراة التعليم لتوظيف الأساتذة بالتعاقد فوج 2022-2023 عبر الموقع الالكتروني الخاص بالترشح البوابة الرسمية للتوظيف التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (قطاع التربية والتعليم الوطني في المغرب)، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل على طريقة التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد 2022/2021

موقع التسجيل في مباراة التعليم 2021

اكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة العربية المغرية عن انطلاق عملية التسجيل القبلي في مباراة التعليم في المغرب بداية من يوم السبت 20 نوفمبر2021 وستستمر إلى غاية يوم السبت القادم الرابع من شهر ديسمبر 2021 وهو آخر يوم لعملية التسجيل والمصادقة على ملفات المترشحين قبل غلق البوابة الإلكترونية للتوظيف tawdif.men.gov.ma ليلا.

فيما اكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني انه يوم السبت الحادي عشرة من شهر ديسمبر 2021 بداية التسجيل وتقديم طلبات الترشح بالنسبة لمباريات توظيف الأساتذة في منصب أطر الأكاديميات النظامية الخاصة بالأساتذة وملحقي الاقتصاد والاداريين وعون الإدارة “الملحقين الإداريين” وكذلك الملحين الاجتماعيين بعد حصولهم على التكوين استعداد للدخول المدرسي للسنة الدراسية الحالية 2021-2022

شروط التسجيل في مباراة التعليم

أكدت وزارة التربية الوطنية المغربية على ان المباراة ستفتح في وجه كل المترشحين العاطلين عن العمل من المتخرجين الجامعيين كما حدد الوزارة العديد من الشروط التي يجب ان تتوفر في كل شخص غير موظف يريد التسجيل في مباراة التعليم وجاءت الشروط كالآتي:

أولا: من الواجب على المترشج حصوله على الجنسية المغربية

ثانيا: العمر أقل من ثلاثون سنة

حسن السيرة والسلوك

ليس موظف في اي قطاع حكومي او أي مؤسسة تعليمية خاصة.

القدرة على العمل تحت كل الظروف والالتزام بساعات العمل.

التمتع التام بالحقوق الوطنية المدنية ان لا يكون قد حكم على المترشح بأي جناية او جنحة.

ملف الترشيح مباراة التعليم 2021/2022

طريقة التسجيل في مباراة التعليم

يزداد البحث في المغرب عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي. عن طريقة التسجيل في مباراة التعليم 2021 وهو ما سنتعرف عليه في الخطوات التالية:

الدخول على هذا رابط التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد كتابة جميع البيانات الشخصية والدراسية للمترشح والنقر على حفظ ستصلك رسالة الى بريدك الالكتروني الذي سجلت به مضمون الرسالة هو رقم الدخول الخاص بك بعدها يتم الدخول على بوابة التوظيف باستخدام اسم المستخدم ورقم البطاقة الوطنية للمترشح. و الرقم السري المرسل لك على بريدك الالكتروني المصادقة على المعلومات بعد التأكد منها جيدا ثم تأتي مرحلة طبع التوصيل الخاص بك بعدها يجب على المسجلين لمصادقة على الترشيح الإلكتروني و وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يودون العمل بها فور نشر وزارة التربية الوطنية المغربية الإعلان عن المباريات

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل الى الطريقة الصحيحة للتسجيل في مباراة التعليم توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) 2021/2022 كما وضعنا بين أيدي متابعينا الكرام من دولة المغرب نموذج الرسالة التحفيزية lettre de motivationوالموجود في شكل صورة اعلى المقال.