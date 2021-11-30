مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية ميشيغان الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار في ثانوية أكسفورد العامة قي ولاية ميشيغان، وأنه تم اعتقال المشتبه به.

وقالت الشرطة إن وقوع إطلاق النار تم قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به الرئيسي. وأوضحت أن عدد الجرحى بلغ 6 أشخاص.

وقال مايكل مكبي، وكيل شرطة مقاطعة أوكلاند في مؤتمر صحفي إن أحد المشتبه بهم المحتجزين هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما وهو طالب في السنة الثانية في الثانوية، مشيرا إلى أن القتلى الثلاثة يعتقد أنهم طلاب.

وأوضح مكبي أن إطلاق النار استمر نحو خمس دقائق، أطلق خلالها المشتبه به بين 15 و20 طلقة نارية، مؤكدا أن الأخير "لم يقاوم" عندما احتجزه الضباط.

وقال مدير المدرسة تيم ثرون في المؤتمر الصحفي "صلوا من أجل عائلاتنا وطلابنا.. أنا مصدوم، ما حصل أمر مدمر".