بنك التنمية الإجتماعية يمنح تمويل المشاريع التي تزيد تكلفتها الإستثمارية عن 300 ألف ريال

تتبنى بنوك المملكة تمويل المشاريع الحرة وتشجع حكومة المملكة على التمويلات المختلفة للمشاريع والشركات الخاصة للعمل الحر، حيث تحتاج بعض المشاريع الكبيرة الى تمويلات تساعد اصحاب هذه المشاريع على اتمام بعض مشاريعه المختلفة حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل المنشآت التميز حيث تزيد تكلفتها الاستثمارية عن قدرة الشركات والذى يتم الاتجاه الى التقديم على التمويل الخاص والمتخصص في تمويل منشآت التميز وتعتبر هذه خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، تستهدف تمويل المشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 300 ألف ريال ولا تتجاوز ثمانية ملايين ريال، وتتوفر فيها أحد معايير التميز التي حددها البنك، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الحلول التمويلية لدعم كل فئة تحتاج الى التمويلات المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم الشروط وطريقة الحصول على التمويل ورابط التقديم على التمويل للمنشآت التميز والمنشآت الناشئة، حيث يمكن بنك التنمية الإجتماعية المواطنين الذين لديهم رغبة لممارسة العمل الحر من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويستهدف تمويل أصحاب المشاريع الناشئة التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 300 ألف ريال.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ان يكون مقر النشاط في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل.

ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني للمستفيد عن 15 ألف، ولا يتجاوز التعثر 90 يوم بناءً على التقرير الائتماني باستثناء فواتير الخدمات، تقديم ضمانات السداد.

أن يتم صرف التمويل على المشروع المراد تمويله، ألا تقل المساهمة الذاتية عن 15% من تكلفة المشروع الإجمالي.

ألا يمضي على تشغيل المشروع أكثر من 3 سنوات بمبيعات لا تتجاوز 3 مليون ريال، ألا يقل مبلغ التمويل المطلوب للمشروع عن500 ألف ريال.

ألا يتجاوز مبلغ التمويل المطلوب عن 4 مليون ريال، ألا تزيد التكلفة الاستثمارية عن 8 ملايين ريال، يتم تقديم الدراسة الخاصة بالمشروع عند التقديم بطلب التمويل على موقع البنك.

ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة، لا يشترط وجود خبرة في منتج الامتياز التجاري ويكتفي بموافقة العلامة المانحة للامتياز التجاري واجتياز الدورة التدريبية.

ادخل الى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

اضغط على “أريد بدء مشروعي” الظاهرة فى منتصف الصفحة الرئيسية.

سيظهر لك برامج تمويلية عدة، اختر من بينهم “برنامج الامتياز التجاري”.

بعد قراءة الشروط اضغط على بوابة التسجيل الإلكترونية.

املأ البيانات المطلوبة عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

يتم التحقق من صحة الهوية وتاريخ الميلاد للمتقدم عن طريق بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني.

في حال المطابقة يتم جلب معلوماتك من الجهات الحكومية المعنية.

أكمل بعد ذلك البيانات المطلوبة للتقديم على طلب القرض.

أرسل الوثائق المطلوبة، سيتم إجراء مقابلة شخصية.

وقّع عقد التمويل.

أن لا تجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية,أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 55 عام.

أن لا يكون طالب التمويل للمشاريع الطبية والتعليمية ممن صدر عليه حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد اعتباره إليه,التفرغ لتشغيل المشروع.

أن يتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، وبالنسبة للمشاريع الطبية فإن الأولوية تكون لمن يحمل مؤهل في المجال الطبي.

أن يسمح وضع المتقدم المالي والائتماني بالحصول على التمويل,أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك,أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم.

أن يكون لدى المتقدم سنة واحدة من الخبرة على الأقل في نفس النشاط المراد تمويله أو شهادة تخصص في نفس المجال وتكون الخبرة موثقة في التأمينات الاجتماعية.

قدم على موقع الجهة الراعية موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قم بعمل المقابلة الشخصية في الجهة الراعية.

قدم الطلب على موقع البنك عن طريق الجهة الراعية.

قم بتوقيع عقد التمويل.

قم بحضور دورة تدريبية.

شروط الحصول على تمويل منشآت التميز من بنك التنمية:خطوات التقديم على تمويل منشآت التميز:شروط الحصول على تمويل المنشآت الناشئة:خطوات التقديم على تمويل المنشآت الناشئة: