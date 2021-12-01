بدء التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 رابط صندوق المعونة takaful تسجيل دعم تكميلي والشروط

التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 ، أعلن الدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، بدء فتح وتفعيل رابط تسجيل الدعم التكميلي تكافل 1 ، اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر 2021 ، وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام عملية التسجيل في الدعم التكميلي ، ودورنا نحن على موقع ثقفني، سنتعرف معكم على كافة التفاصيل فيما يخص شروط تسجيل دعم تكميلي 2021-2022 ، بالإضافة إلى وضع رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 ، وطريقة التسجيل.

التسجيل في الدعم التكميلي

التسجيل في الدعم التكميلي ، واستكمل مدير عام صندوق المعونة الوطنية برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، أن أخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في الدعم التكميلي بشكل إلكتروني عبر رابط موقع صندوق المعونة الوطنية سيكون يوم الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأوضح برق الضمور أيضاً أن جميع الأسر في المحافظات الأردنية يُمكنها التسجيل في برنامج الدعم التكميلي ، وذلك بخلاف الأسر الذي سبق لها وأن قامت بالتسجيل في تكافل ١ ، كل ما عليها فقط هو الدخول عبر موقع صندوق المعونة الوطنية وتحديث بيانات الدعم التكميلي ، وذلك بعد أن يُرسل لهم صندوق المعونة رسائل تؤكد ضرورة تحديث بيانات الدعم التكميلي ، بهدف ضمان وصول الدعم لهم وضمان الاستفادة.

شروط تسجيل الدعم التكميلي تكافل 1

أوضح صندوق المعونة الوطنية خلال الإعلان عن إتاحة التقديم في الدعم التكميلي برنامج تكافل 1 ، شروط التسجيل في برنامج الدعم التكميلي ، والآن نتعرف عليها سوياً الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتقدم للحصول على الدعم التكميلي ٢٠٢٢، والتي تتمثل في التالي: كما هو موضح داخل الصورة.

طريقة التسجيل في الدعم التكميلي 2022

وبعد أن تعرفنا على شروط الدعم التكميلي للحصول على دعم برنامج تكافل 1 ، نستعرض عليكم الآن طريقة التسجيل في الدعم التكميلي ، والتي تم توضيحها من خلال الفيديو المرفق أدناه.

وقال برق الضمور أن صندوق المعونة الوطنية وفر عدد من مراكز التسجيل في الدعم التكميلي في مختلف المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية في المناطق النائية والأشد فقراً واحتياجاً لهذا الدعم، حيث بلغ أن عدد المراكز التي تم فتحها 74 مركز يهدف إلى تقديم المساعدة لجميع الأسر التي تجد صعوبة في إتمام تسجيل الدعم التكميلي.

رابط التسجيل في الدعم التكميلي

لمن يرغب بالتقدم والتسجيل في الدعم التكميلي 2021-2022 ، يجب الدخول عبر موقع صندوق المعونة الوطنية وذلك من خلال الرابط المخصص takaful.naf.gov.jo ، وبعد الدخول يُمكنكم أيضاً الإطلاع على المزيد من التفاصيل عن برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 ، وبرنامج الدعم النقدي تكافل 3 ، وبرنامج دعم عمال المياومه.

وفي الأخير قال برق الضمور أن برنامج الدعم التكميلي سوف يستقبل 50 ألف أسرة سيتم قبولها بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق المعونة خلال العام الجديد، بالإضافة إلى 85 ألف أسرة مستفيدة بالفعل ليكون العدد الإجمالي 135 ألف أسرة.